العثور على جثة المحامي رائد محاميد في بحيرة طبريا

عُثر، اليوم السبت، على جثة في قاع بحيرة طبريا، في حين لم يتم التأكد ما إذا كانت الجثة للمحامي رائد محاميد (49 عاماً) من مدينة أم الفحم.

وبحسب عائلة الغريق، فقد تم إبلاغهم بأنه تم العثور على جثة في البحيرة، في حين أوضحت أنه لم يتم التعرف على هوية صاحب الجثة أو التأكيد أنها لضحية الغرق، المحامي محاميد.

وكان محاميد قد تعرض للغرق إثر سقوطه في بحيرة طبرية، يوم الجمعة 22 تموز الجاري،، حين كان يستجم مع مجموعة من الأصدقاء على متن زورق في البحيرة.

ومنذ ذلك الحين، تواصلت عمليات البحث عن محاميد بمساعدة فرق الإنقاذ المدنية والشرطية، بالإضافة إلى العشرات من الغواصين المتطوعين الذين شاركوا في جهود البحث في طبرية قادمين من البلدات العربية، فيما انضمت فرق الجيش الإسرائيلي مؤخراً إلى عمليات البحث.