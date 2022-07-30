رسميا.. بريست الفرنسي يضم المغربي داري من الوداد

أعلن نادي بريست المنتمي لدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، اليوم السبت، تعاقده مع قلب الدفاع المغربي الدولي أشرف داري لأربع سنوات، قادما من الوداد البيضاوي بطل إفريقيا.

وقال بريست، صاحب المركز الحادي عشر في الدوري الفرنسي الموسم الماضي، عبر موقعه الرسمي "تعزيز من وزن ثقيل لتشكيلة المدرب ميشال در زاكاريان".

وكان التعاقد الذي قدرته الصحف المغربية بثلاثة ملايين دولار أمريكي، مرتقبا في الأسابيع الماضية، لكنه تباطأ لأسباب إدارية بسبب تأخر حصول المدافع المغربي على تأشيرة دخول فرنسا.

ويتميز داري (23 عاما) بقامته الطويلة (1.88 م) وقدراته في الكرات الهوائية.

واختير داري، أفضل مدافع في دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي، وأحرز لقب الدوري المغربي مع فريق طفولته الوداد أعوام 2019 و2021 و2022.

تجدر الإشارة إلى أن تشكيلة بريست الحالية تضم أيضا الجزائريين، المهاجم يوسف بلايلي، ولاعب الوسط هاريس بلقبلة.