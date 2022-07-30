تردد قنوات الأطفال توم وجيري وطيور الجنة 2022 على جميع الأقمار منها نايل سات ، وقد عمل فريق الحياة واشنطن في الحرص الكبير على وضع كتابة هذه المقالة التي توضح لكم التفاصيل الكاملة بشأن ترد قنوات الأطفال الحديثة والجديدة وجاء ذلك بعد أن رصدنا في الأيام الماضية عمليات بحث مستمرة وواسعة جدا على جوجل الشهير ويمكن الان لجميع السادة الكرام من ضبطتها بكل اريحية تامة في الوصول إلى الترددات مع عملية ضبطتها على شاشات التلفاز ونشير لكم في هذه المقدمة إلى أن القر الصناعي المصري النايل سات يضم مئات القنوات الأطفال من ابرزها "كراميش وكوكيز وسبيس تون وتوم وجيري وتنة ورنة وغيرها من القنوات المختلفة المخصصة للأطفال وفيما يلي التفاصيل الكاملة حول الترددات وهو على النحو التالي:

تردد قنوات الأطفال على النايل سات 2022

تردد قناة بطوط الجديد

التردد: 11594 .

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .

الجودة: HD .

الاستقطاب: أفقي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة تنه ورنه 2022 Tinh Warna

التردد: 11853 .

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 2/3 .

الجودة: HD .

الاستقطاب: أفقي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة زي ألوان 2022 Zee Alwan

التردد: 11277 .

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 2/3 .

الجودة: HD .

الاستقطاب: أفقي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قنوات الأطفال 2022 نايل سات

تردد قناة كراميش الجديد

التردد: 11603 .

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .

الجودة: HD .

الاستقطاب: أفقي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة طيور الجنة 2022

التردد: 11393 .

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: عمودي .

الجودة: HD .

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة طيور بيبي الجديد

التردد: 11396 .

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: عمودي .

الجودة: HD .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة ميكي 2022

التردد: 11528 .

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .

الجودة: HD .

الاستقطاب: أفقي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة كرتون نتورك الجديد Cartoon Network CN2020

التردد: 12226 .

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .

الجودة: HD .

الاستقطاب: عمودي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة سمسم 2022

التردد: 11483 .

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: أفقي .

معامل تصحيح الخطأ: 6/5 .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة ماجد الجديد 2022

التردد: 12221 .

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: عمودي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة MBC3 للأطفال الجديد 2022

التردد: 11475 .

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: رأسي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة ميكي كيدز 2022

التردد: 11526 .

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 8/7 .

الاستقطاب: أفقي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة دودو كيدز الجديد 2022

التردد: 12604 .

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: أفقي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة أطفال ومواهب 2022

التردد: 11353 .

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: عمودي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة كوكي كيدز الجديد 2022

التردد: 11602 .

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 4/3 .

الاستقطاب: أفقي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة مودي كيدز 2022

التردد: 11603 .

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .

الاستقطاب: أفقي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة كوجي الجديد 2022

التردد: 11636 .

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: عمودي .

معامل تصحيح الخطأ: 4/3 .

القمر الصناعي: نايل سات .

وفي نهابة المقالة التي تحدثنا حول تردد قنوات الأطفال توم وجيري وطيور الجنة 2022 على جميع الأقمار منها نايل سات نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .