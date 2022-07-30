تفاصيل جديدة حول حادثة مقتل لاعب الزمالك الأسبق الدسوقي وزوجته على يد نجلهما..!، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، التفاصيل الكاملة حول وفاة لاعب الزمالك الأسبق وزوجته على يد نجلهما، حيث أعلنت المصادر الطبية المصرية، وفاة لاعب الزمالك وبنها ومنتخب مصر في حقبة السبعينيات، إبراهيم الدسوقي، عن عمر ناهز 65 عاما، أمس الجمعة، متأثرا بإصابته بجروح في الرأس، عقب تلقيه ضربات قاتلة على يد نجله، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم تفاصيل جديدة حول حادثة مقتل لاعب الزمالك الأسبق الدسوقي وزوجته على يد نجلهما.

تفاصيل جديدة حول حادثة مقتل لاعب الزمالك الأسبق الدسوقي وزوجته على يد نجلهما..!

لاحول ولاقوة الابالله وانا لله وانا اليه راجعون مقتل كابتن نادي الزمالك السابق ومنتخب مصر ابراهيم الدسوقي وزوجته علي يد ابنهم مدمن المخدرات في بنها وكان حاول قتل جدته وابنه شقيقته وهم في المستشفي بعد اصابتهم وتم القبض عليه وهو في حاله عصبيه بسبب الادمان وتم حبسه علي ذمه التحقيق🙃 pic.twitter.com/pCXKkOjip5 — صابرين صابرين (@bggUrL0VGgHdenq) July 29, 2022

وكشفت النيابة العامة في مصر أن نجل الفقيد اعتدى عليه بمزهرية "فازة"، بعدما قتل في وقت سابق والدته وهو تحت تأثير المخدرات.

وتمكنت قوات الأمن من القبض على المتهم وأحيل للنيابة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.

من هو ابراهيم الدسوقي ويكيبيديا لاعب الزمالك الأسبق 2022

إبراهيمّ الدُسوقي هو لاعب كرة قدم سابق من جنسية وأصل مصري ولد في منطقة بنها بجمهورية مصر العربية، ولعب الدسوقي في صفوف نادي الزمالك في فترة السبعينات من القرن المنصرم، وكما لعب أيضًا لنادي بنها، ومثَّل المنتخب المصري في العديد من المباريات، وقد برز اسم إبراهيم الدسوقي كثيرًا في تلك الفترة، حيث كان لاعبًا متميزًا وذو أخلاق عالية على حد وصف الكثير ممن عاصروها في تلك الفترة، وبالرغم من أنه قد انتقل من نادي الزمالك إلى نادي بنها إلا أنه بقي في صفوف المنتخب المصري إلى أن اعتزل.

حتى الموت مفيهوش حرمة وفي ناس معندهاش حياء.. شوبير يكشف عن صدمته من طريقة التعليق على حادث وفاة إبراهيم الدسوقي لاعب الزمالك السابق pic.twitter.com/kK72YQqYgq — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) July 29, 2022

وكتب الإعلامي المصري أحمد شوبير عبر صفحته الشخصية في موقع "فيسبوك"، قائلا: "في حادث إنساني مؤسف، وفاة الكابتن إبراهيم الدسوقي لاعب الزمالك السابق وبطل واقعة إلغاء الدوري العام سنة 72 خالص العزاء والبقاء والدوام لله".

وفاة الكابتن إبراهيم الدسوقي لاعب الزمالك وبنها والمنتخب في السبعينيات متأثرا بإصابته إثر تعدي نجله عليه منذ 10 أيام ليلحق بزوجته التي قتلها ابنهما في حالة هياج بسبب الإدمان وخضع للعناية المركزة وأجرى خلال هذه الفترة عدة جراحات في المخ بسبب النزيف قبل وفاته اليوم متأثرا بإصابته pic.twitter.com/mozbkv2hbh — سعيد بدر (@sydbdr13) July 30, 2022

ونعى نادي بنها الرياضي، الفقيد، مؤكدا أنه كان أحد أهم رموز النادي خلال السنوات الماضية، وقدم الكثير للنادي وأعضائه خلال عمله في مجلس إدارة النادي في دورات سابقة، ووجه النادي خالص العزاء لمحبي الفقيد وأسرته في مصابهم الجلل.