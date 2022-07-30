الشرطة تقبض على سائق مركبة عرض حياة المواطنين في بيت لحم

قبضت الشرطة اليوم على سائق مركبة لقيامه بأعمال التفحيط وإزعاج المواطنين وتعريض حياتهم للخطر وسط الشارع العام في بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، في بيان لها، أن دورية لشرطة المرور في محافظة بيت لحم وأثناء عملها بمتابعة حركة المركبات ضبطت مركبة تقوم بالتفحيط والقيادة الخطرة وتعريض حياة المواطنين للخطر وسط الشارع العام أثناء الاحتفال بنتائج الثانوية العامة، وتم القاء القبض على سائقها .

وأضافت أنه أثناء ضبط المركبة تجمع عدد من الأشخاص في محاولة لمنع الشرطة من حجز المركبة وقاموا بمقاومة رجال الشرطة حيث تم إلقاء القبض على 5 أشخاص.

وأكدت إحضار المركبة والأشخاص المقبوض عليهم لمديرية شرطة المحافظة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.