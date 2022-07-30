عطل فني يتسبب بإيقاف إرسال طائرات"F35" إلى (إسرائيل)

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، بأن عطل فني تسبب في إيقاف إرسال طائرات (f35) الأمريكية إلى (إسرائيل).

وقالت القناة 12: "سيتم إيقاف طائرات F35 في الولايات المتحدة وقريباً في (إسرائيل) بسبب عطل في مقاعد النجاة في معظم الطائرات وذلك بسبب خلل في خط الإنتاج".

وأضاف أنه سيتم اتخاذ القرار المناسب من قِبل قائد ذراع الجو في جيش العدو بعد جلسة لتقييم الوضع.

وكانت الولايات المتحدة قد أرسلت عشرات من الطائرات (f35) وهي من الجيل الخامس وتمتع بمواصفات عالمية فريدة إلى (إسرائيل)، وتم تفعيلها في الخدمة العسكرية بجيش الاحتلال.