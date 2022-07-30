إصابة سيدة بعيار ناري طائش في الخليل

قال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، اليوم السبت، "إن سيدة تبلغ من العمر 32 عاما أصيبت بعيار ناري طائش بالظهر في بلدة إذنا غرب الخليل، بسبب احتفالات الثانوية العامة، فيما أصيب فتى من محافظة قلقيلية بعينه اليسري.

وألقت شرطة رام الله والبيرة القبض على 24 شخصا، لإطلاقهم الألعاب النارية، والتفحيط، والتسبب بالإزعاج، كما يضيف ارزيقات.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات: إن شرطة رام الله والبيرة قبضت على الأشخاص الـ24، وضبطت كمية منها بحوزتهم، كما ضبطت مركبتين وثلاث دراجات قامت بالتفحيط.

وأضاف، أن شرطة الخليل ضبطت 168 طلقة نارية، وقبضت على 3 أشخاص داخل مركبة بمدينة الخليل، كما ضبطت قطعة سلاح من داخل مركبة، بعد أن قام من بداخلها بإطلاق النار احتفالا بالنتائج وتوقف شخص.

وأشار إلى وصول فتى يبلغ من العمر 15 عاما لمستشفى رفيديا مصاب بالعين اليسرى، جراء إطلاق ألعاب نارية.

وقال ارزيقات: إن الشرطة ضبطت عددا من الأسلحة، وحجزت عشرات المركبات التي قامت بالتفحيط، والمتابعة مستمرة على مدار الساعة، للحيلولة دون تسجيل إصابات أخرى.