الشرطة بغزة تسجل ثلاث حالات إطلاق نار

أكدت الشرطة بغزة، اليوم السبت، أنها سجلت ثلاث حالات إطلاق نار فقط في جميع محافظات القطاع، احتفالاً بنتائج الثانوية العامة صباح اليوم، لم تُسفر عن وقوع إصابات.

وأوضح مدير المباحث العامة بالشرطة العميد نهاد الجعبري، في تصريح صحفي، أنها أوقفت مُطلقي النار وهم (ن، ش) 28 عاماً من مدينة غزة، و(م، ب) 20 عاماً من مدينة رفح، و(م، د) 18 عاماً من شمال القطاع وهو طالب بالثانوية العامة.

وأشارت إلى أنها تمت مصادرة قطع السلاح المستخدمة، ويجري استكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

يشار إلى أن الشرطة بغزة كانت قد حذرت في وقت سابق من إطلاق النار اثناء الإعلان عن نتائج التوجيهي، وشدّدت على أنها ستتخذ الإجراءات العقابية ضد المطلقين.