"سيف ومحمد عليان " توأم مقدسي من العشرة  الأوائل ..تحديا قرار الاحتلال برفع اسم مدرستيهما عالياً

بينما كانت مدرسة الإيمان في مدينه القدس المحتلة، تواجه قرارات الاحتلال بإلغاء ترخيصها جاء الرد من أبناء المدينة بحصول اثنين منهم ضمن العشر الأوائل أحدهما الثاني على مستوى الوطن، وهما سيف الدين بلال عليان حصل على معدل 99.6% وشقيقه محمد حصل على معدل 98.9%.

يوضح سيف الدين لـ"وكالة فلسطين اليوم"، إنه لم يكن يتوقع هذه النتيجة، رغم تفوقه الدائم في المدرسة، قائلاً "عندما سمعت اسمي بين العشرة الأوائل بكيت من الفرحة، واكتملت فرحتي عندما كان أخي الخامس على محافظة القدس".

من جهته قال محمد:"إن هذا النجاح كان بفضل امه وابيه واساتذة وإدارة مدرسته الذين قدموا للطلبة كل الدعم".

وعن أسلوب الدراسة خلال العام الدراسي ، أوضح محمد:" أهم عوامل التفوق هو الدراسة اليومية، خاصه المواد العملية الرياضيات والفيزياء".

يضيف محمد:" يكن صعبا ولم يكن سهلا في نفس الوقت، ولكن ما خفف علينا الدراسة وفق برنامج يومي".

وتابع:"من عوامل التفوق، بحسب سيف الدين، كفائه أساتذته في مدرسة الايمان والدعم الدائم ومتابعتهم لكل الطلبة".

ويفكر الشقيقان التوأم بدراسة الطب البشري كما والدهما ووالدتهما الطبيبة فاتن عليان.

يقول الوالد:"إن نجاح ابنيَ كان متوقعاً ولم يكن صدفة فهما من المتفوقين طوال سنوات الدراسة، ولكن ما كان مفرحاً هو حصولهما على ترتيب ضمن العشرة الأوائل.

وأهدى والده نجاح ابنيه لكل فلسطين و لمدينة القدس، والقائمين على مدرسة الإيمان التي قدمت له و لا بناءه الكثير،" وقال "نحن جميعا ندعم المدرسة في وجه المخططات الإسرائيلية بكل قوتنا وأدعو جميع الطلاب للالتحاق بها".