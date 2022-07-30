تشافي: ميسي يستحق فرصة ثانية في برشلونة

أكد تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، أنه يتمنى عودة زميله السابق، ونجم باريس سان جيرمان الحالي ليونيل ميسي، مرة أخرى لصفوف البلوجرانا.



وقال تشافي في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت، قبل المباراة الودية ضد نيويورك ريد بولز "أتمنى ألا ينتهي وقت ميسي في برشلونة".



وتابع "أعتقد أن ميسي يستحق فرصة ثانية، أتمنى عودته للفريق الكتالوني".



وأضاف "إذا كان السؤال هل أرغب في عودة ميسي أم لا؟ فالإجابة هي نعم".



وأتم "عودة ميسي هي فكرة المستقبل لدى الفريق، ولكن ليس لهذا الموسم".



ورحل ميسي إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر، الصيف الماضي، بعد فشل إدارة برشلونة في تمديد عقده، نظرا للأزمة المالية التي عاشها الفريق الكتالوني.



وينتهي عقد ميسي مع الفريق الباريسي في صيف 2023، حيث يرغب المدرب تشافي في استقدامه قبل انطلاق موسم 2023-2024.