القيادي عدنان: عرس نتائج التوجيهي يشكل موطئاً لمقاومة وتحدي الاحتلال

بارك القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان، اليوم السبت، لشعبنا النجاح والتفوق لأبناء الشهداء والأسرى والجرحى وكل من يرابط على ثرى فلسطين الحبيبة.

وأكد القيادي عدنان تعقيباً على نجاح أبنائنا وإخواننا الطلبة في الثانوية العامة، أن من بشائر الخير والنصر لشعبنا تفوق أبناء سادتنا الشهداء وأخوتنا الأسرى والجرحى.

ودعا القيادي عدنان، الجامعات والمعاهد الفلسطينية لإيلاء أبناء سادتنا الشهداء وأخوتنا الأسرى والجرحى الأولوية والتقدير الذي يستحقون.

وشدد على أن عرس نتائج الثانوية العامة في فلسطين يشكل موطئاً لمقاومة وتحدي الاحتلال.

كما دعا القيادي عدنان، الأبناء والإخوة الطلبة أن يكون لهم دور ريادي في الحركة الطلابية والوطنية الفلسطينية.