هذا ما قالته ابنة الأسير خليل دويكات" المحكوم بالمؤبد"بعد تفوقها في الثانوية العامة؟

"أهدي نجاحي لوالدي فهو نجاحه".. بهذه الكلمات عبرت ابنة الأسير خليل دويكات والمحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة "شهد" الطالبة الحاصلة على معدل 89.4% بالثانوية العامة من مدينة نابلس نجاحها لوالدها المعتقل في سجون الاحتلال خلال حديث لـ"مراسل فلسطين اليوم الإخبارية".

الطالبة دويكات، واجهت صعوبات كثيرة خلال عامها الدراسي "الثانوية العامة"2022، من أبرزها غياب والدها الأسير خليل وإصدار محكمة الاحتلال حكمها الأخير بحقه بالسجن المؤبد إبان فترة الامتحانات.

وفي أبريل 2022، أصدرت محكمة الاحتلال المركزية في مدينة الّلد، حكماً بالسجن المؤبد مدى الحياة، وفرض تعويض بقيمة (280 ألف شيقل)، بحق الأسير خليل دويكات (46 عاماً) من قرية روجيب شرقي مدينة نابلس، بتهمة قتل مستوطن.

وقالت دويكات:" رغم الظروف التي مررت بها من الحكم على أبي وهدم منزلنا، إلا أني استطعت تجاوزها وأخذ على نفسي وعداً بتحقيق النجاح بالقدر المستطاع والحمد الله حققت نتيجة عالية وكما توقعت، بفضل الله وفضل والداتي التي كانت الداعم الأساسي بعد والدي فك الله أسره".

وتابعت :" الحمد الله رفعت رأس أبوية وبهديه هذا النجاح ولجميع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والحمد الله كنت عند حسن ظنك وحقق النجاح".

وأهدت ابنة الأسير دويكات نجاحها إلى والدها، قائلاً :" بحكي لوالدي مبارك نجاحك نجاحي أنا وبقدم النجاح لك ولكافة الأسرى والحمد الله رب العالمين".

كما أهدى نجاحي إلى أمي للي تعبت معي كتير وكانت الداعم الأول والقريب وعمرها ما قصرت معي".

وبتاريخ 24/8/2020، اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" "دويكات" عقب توجيه تهمة قتل الحاخام "شاي أوخيون" في منطقة بتاح تكفا قبل اعتقاله بيوم.

يذكر أن نسبة النجاح في الثانوية العامة للعام الدراسي 2022_2023 ، بلغت: " 68.12%، فيما بلغ عدد المتقدمين في كافة الفروع (85) ألف طالب/وطالبة مشتركاً، وكان عدد الناجحين منهم 58107