الكفيفة ياسمين النجار: تحدت إعاقتها بتميز وتفوق عن جدارة

لم تثن الإعاقة الطالبة الكفيفة ياسمين سعيد النجار من سكان مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة عن التفوق والنجاح الباهر.

الطالبة المتفوقة ياسمين سعيد النجار من خانيونس تتحدى الإعاقة وتحصد معدل 90٪.

ونشرت وزارة التربية والتعليم اليوم نتائج الثانوية العامة 2022 في قطاع غزة في مختلف الفروع ، والبالغ عددهم ، 21 طالبا وطالبة.

وتقدم لاختبار الثانوية العامة توجيهي 2022 حوالي 87 ألف طالب وطالبة موزعين على جميع المناطق في فلسطين ، الضفة الغربية و القدس وقطاع غزة ، حيث انطلقت اختبارات الثانوية العامة توجيهي 2022 بجميع الفروع العلمي والادبي والشرعي والصناعي يوم الاثنين 4 يوليو.