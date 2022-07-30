ابنة الأسير محمد زغلول.. اعتقل والدها وهي في بطن أمها وتفوقت تحدياً للاحتلال

حصلت طالبة الثانوية العامة أقصى زغلول من رام الله، وهي ابنة الأسير في سجون الاحتلال محمد زغلول، محكوم بالسّجن 20 عامًا، على معدل 81% فرع الأدبي، متحدية كل الظروف الصعبة والقاهرة التي واجهتها أثناء دراستها.

وقالت الطالب أقصى في مقابلة مع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": إن قوات الاحتلال اعتقلت والدها وهي لم تخرج إلى الدنيا بعد، إذ كانت جنين بعمر الشهر في بطن والدتها، مشددة على أنها تخطت كل العقوبات بإصرارها، واجتهدت وسهرت الليالي حتى حصدت معدل 81%.



وأكدت، أن والدتها وكل أفراد عائلتها وقفوا بجانبها من أجل تخطي كل المعيقات، وتوفير أجواء مناسبة للدراسة، مضيفة: "أهدي نجاحي وتفوقي إلى والدتي التي سهرت معي الليالي ووالدي الأسير في سجون الاحتلال، وشقيقاتها، ولكل فلسطين".

وأشارت أقصى، إلى عائلتها استقبلت خبر نجاحها في الثانوية العامة بكل سعادة وفخر وأن التهاني، لافتة إلى أنها ستختار دراسة تخصص القانون في الجامعة.

من جهتها، عبرت علاء زغلول، والدة الطالبة أقصى عن فرحتها وسعادتها وفخرها بابنتها أقصى التي تحدت كل الظروف والمعيقات واجتهدت لتحصل على هذه النتيجة.

وقالت والدة أقصى لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": "ابنتي أقصى عاشت ظروفاً صعبة في حياتها، إذ اعتقلت قوات الاحتلال والدها وهي لم تر النور بعد، إذ كانت جنين في بطني بعمر الشهر فقط، إلا إنها رغم كل ذلك تفوقت في دراساتها.. أنا فخرة جدا بها.

وأضافت، أن الفرحة تغمر المنزل، لكنها منقوصة نتيجة استمرار اعتقال زوجها الأسير محمد زغلول، معربة عن أملها أن يفرج عنه الاحتلال بعد انتهاء مدة اعتقاله العام المقبل.

وأعلن د. محمد عواد مدير عام التقويم والقياس في وزارة التربية والتعليم، صباح اليوم السبت 30 يوليو 2022، عن نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي 2022_2023، حيث بلغت نسبة نجاح الثانوية العامة 68.12%.

وبلغ عدد المتقدمين في كافة الفروع (85) ألف طالب/وطالبة مشتركاً، وكان عدد الناجحين منهم 58107.

هذا، وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن نتائج الثانوية العامة من باحات المسجد الأقصى لأول مرة في خطوة هي الأولى من نوعها.