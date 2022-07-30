شاهد ردة فعل "أم اللوز" لحظة تلقيها نتيجة الثانوية العامة توجيهي 2022

شاهد ردة فعل "أم اللوز" لحطة تلقيها نتيجة الثانوية العامة توجيهي 2022 ، أخدت نتيجة "ام اللوز" هذا العام ، اهتمام كبير من قبل المواطنين ، وخاصة ان الاهتمام بنتيجة الطالبة نور السويركي "أم اللوز" كان قبل الاعلان عن النتيجة ، وخاصة بعد الضجة التي أحدثتها خلال الامتحانات وحديثها بكل عفوية عن مساعدة اشخاص من خارج قاعة الامتحانات ، وان الامتحانات نتيجة الامتحانات كانت زي اللوز ، "وكالة فلسطين اليوم " تابعت ردة فعل "أم اللوز" وتلقيها نتيجة الثانوية العامة توجيهي 2022.

شاهد ردة فعل "أم اللوز" لحطة تلقيها نتيجة الثانوية العامة توجيهي 2022

ردة فعل "أم اللوز" لحطة تلقيها نتيجة الثانوية العامة توجيهي 2022 , نشرت على معظم منصات التواصل الاجتماعي ، لتتفاجأ برسوبها بنتيجة الثانوية العامة وهو ما رصدته كاميرات المصورين .

وأعلن د. محمد عواد مدير عام التقويم والقياس في وزارة التربية ، نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي 2022_2023 ، حيث بلغت نسبة نجاح الثانوية العامة : " 68.12%.وبلغ عدد المتقدمين في كافة الفروع (85) ألف طالب/وطالبة مشتركاً، وكان عدد الناجحين منهم 58107

كم نتيجة ام اللوز ..شاهد ردة فعل "أم اللوز" لحطة تلقيها نتيجة الثانوية العامة توجيهي 2022

ويتساءل الآلاف في فلسطين عن، كم جابت ام اللوز في التوجيهي، لأن الجميع يتحدث عنها الآن، حتى إن بعض مصانع الحلويات والمحال التجارية والكافيهات، عرضوا سؤالا عبر صفحاتهم "توقع نتيجة ام اللوز واربح معنا، كونها باتت هي بطلة هذا العام في مرحلة الثانوية العامة، لأنها أثارت ضجة كبيرة بين الأوساط الفلسطينية في غزة والضفة وحتى بعض الأشخاص من خارج فلسطين باتوا يتحدثون عنها، لهذا كل الأنظار تتوجه غداً إلى نتيجة الطالبة نور المشهورة بـ "أم اللوز".

شاهد ردة فعل "أم اللوز" لحطة تلقيها نتيجة الثانوية العامة توجيهي 2022

وقال مدير عام القياس والتقويم والامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد عواد، خلال المؤتمر الخاص بإعلان النتائج،، "نعلن اليوم نتائج الامتحان في دورته الأولى في محافظات الوطن والمدارس الوطنية في الخارج، تتويجا لجهد كبير بذله معلمونا، ونحن نوفر العوامل التعليمية وفق أقصى امكانياتها لجميع الطلبة، وتراعي الخصوصية الصحية والدينية، وتنظم الامتحان للأسرى داخل سجون الاحتلال وتفتح القاعات في المستشفيات للطلبة المرضى".