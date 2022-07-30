ثلاثة شهداء غيبهم رصاص الاحتلال عن مشاهد فرحة النجاح

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:25 م
30 يوليو 2022
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غيبت رصاصات الاحتلال "الإسرائيلي"، ثلاثة شهداء من طلبة الثانوية العامة عن مشاهد فرحة النجاح بإعلان نتائج الثانوي العامة 2022.

واستشهد كل من كامل محمد علاونة، حنان خضور ، معتصم عطا الله قبيل إعلان نتائج الثانوية العامة.

ونشرت وزارة التربية والتعليم اليوم نتائج الثانوية العامة 2022 في قطاع غزة في مختلف الفروع ، والبالغ عددهم ، 21 طالبا وطالبة.

وتقدم لاختبار الثانوية العامة توجيهي 2022 حوالي 87 ألف طالب وطالبة موزعين على جميع المناطق في فلسطين ، الضفة الغربية و القدس وقطاع غزة ، حيث انطلقت اختبارات الثانوية العامة توجيهي 2022 بجميع الفروع العلمي والادبي والشرعي والصناعي يوم الاثنين 4 يوليو.

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