رابط فحص نتائج الثانوية العامة 2022 بالاسماء-رابط فحص نتائج توجيهي 2022 بالاسم، ينشر لكم موقع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" رابط فحص أسماء الثانوية العامة توجيهي فلسطين2022، خاصة وأن عمليات بحث كثيرة ومكثفة تجرى خلال هذه الدقائق من قبل العديد من أهالي الطلبة لمعرفة نتائج الثانوية العامة فلسطين غزة والضفة 2022، وتماشياً مع عمليات البحث المستمرة على نتائج فحص الثانوية العامة 2022 في فلسطين غزة، خاصة وأن إعلان الوزارة عن نتائج الثانوية العامة توجيهي فلسطين 2022، تم الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت إلا أن العمليات البحث لا تزال مستمرة حول نتائج الثانوية العامة الدورة الأولى 2022 في فلسطين.

رابط فحص نتائج الثانوية العامة 2022 بالاسماء

وأعلن د. محمد عواد مدير عام التقويم والقياس في وزارة التربية ، نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي 2022_2023 ، حيث بلغت نسبة نجاح الثانوية العامة : " 68.12%.وبلغ عدد المتقدمين في كافة الفروع (85) ألف طالب/وطالبة مشتركاً، وكان عدد الناجحين منهم 58107

وقال مدير عام القياس والتقويم والامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد عواد، خلال المؤتمر الخاص بإعلان النتائج،، "نعلن اليوم نتائج الامتحان في دورته الأولى في محافظات الوطن والمدارس الوطنية في الخارج، تتويجا لجهد كبير بذله معلمونا، ونحن نوفر العوامل التعليمية وفق أقصى امكانياتها لجميع الطلبة، وتراعي الخصوصية الصحية والدينية، وتنظم الامتحان للأسرى داخل سجون الاحتلال وتفتح القاعات في المستشفيات للطلبة المرضى".

رابط فحص نتائج الثانوية العامة بالاسم

وأضاف: اتخذت الوزارة قرارات للحفاظ على مصداقية امتحان الثانوية العام، بما يحافظ على استقلالية الامتحان، ونعمل على تطوير منظومة الثانوية العامة، وصولا لتعزيز جودة الامتحان ومخرجاته.

وتقدم باسم الوزارة التحية لمؤسسات الرئاسة والحكومة على متابعة الامتحان، والشكر موصول للأجهزة الأمنية التي أسهمت في إنجاح الامتحان، وكل من عمل من أجل انجاحه، من إداريين وفنيين، في سبيل الوصول لهذا الإنجاز دون أخطاء.

وأضاف، نهدي نجاح امتحان الثانوية للشهداء الابرار الذين استعدوا لأداء الامتحان وفارقونا شهداء وهو ثلاثة شهداء، سقطوا على ثرى الوطن.

واعلنت وزارة التربية والتعليم عن نتائج الثانوية العامة من باحات المسجد الاقصى لأول مرة في خطوة هي الأولى من نوعها، رابط فحص نتائج الثانوية العامة 2022 بالاسماء-رابط فحص نتائج توجيهي 2022 بالاسم

فحص نتائج الثانوية العامة 2022 فلسطين

حصد طالب الثانوية العامة "التوجيهي" أنس نبيل سليم الحرازين فرع العلمي من قطاع غزة المرتبة الأولى على فلسطين، إذ حقق نتيجة 99.7%، مؤكدWا أن منزله يغمره الفرح والسرور والسعادة جراء حصوله على هذا النجاح الباهر، وأن التهاني لم تتوقف منذ الإعلان عن النتيجة من أقاربه وأصدقائه وجيرانه وكل من على علاقة به.

وأهدى الطالب الحرازين نجاحه عبر "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" إلى والديه، وأفراد أسرته، مشدداً على أن نجاحه الباهر والمتميز هو حصاد سنة دراسة كاملة، من التعب والجهد وسهر الليالي.

والطالب الحرازين هو من حفظة القرآن الكريم، وهو ما ساعده في التفوق في الثانوية العامة، وحصده المرتبة الأولى على فلسطين في الفرع الأدبي.

وقال الحرازين: "إنه كان يتوقع أن يكون من العشر الأوائل على مستوى فلسطين، لكنه فوجئ بحصده المرتبة الأولى على مستوى الوطن بكل الأفرع، موجهاً وجه رسالة إلى طلبة التوجيهي للسنة المقبلة، بأن عليهم الجد والاجتهاد لحصد نتيجة عالية ومرضية"، رابط فحص نتائج الثانوية العامة 2022 بالاسماء-رابط فحص نتائج توجيهي 2022 بالاسم هنـــــا

يشار إلى أن أشقاء الحرازين الثلاثة متفوقون في دراسته، ويدرسون تخصص الطب في الجامعات..

رابط مباشر نتائج توجيهي فلسطين 2022 بالاسم ورقم الجلوس

من جهته، قال والد الطالب المتوفق أنس الحرازين: إنه في غاية السرور والسعادة والفخر نتيجة حصد نجله الأول على فلسطين في الثانوية العامة 2022 في الفرع العلمي، مشيرا إلى أن كل العائلة كانت توفر له كل سبل الراحة ليحقق هذا النجاح الباهر.

وأعلن د. محمد عواد مدير عام التقويم والقياس في وزارة التربية ، نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي 2022_2023 ، حيث بلغت نسبة نجاح الثانوية العامة : 68.12%.

وبلغ عدد المتقدمين في كافة الفروع (85) ألف طالب/وطالبة مشتركاً، وكان عدد الناجحين منهم 58107.

رابط فحص نتائج الثانوية العامة 2022 بالاسماء

وفي مقالنا رابط فحص نتائج الثانوية العامة 2022 بالاسماء-رابط فحص نتائج توجيهي 2022 بالاسم، تعتبر نتائج التوجيهي حدثا سنوياً مهما وينتظرها الأهالي والطلاب بفارغ الصبر، كما يترقب المواطنون النتائج في كل محافظات فلسطين، كونها تعتبر مرحلة مفصلية في حياة الطلاب، حيث ستكلل فيه جهود الطلبة وترتفع أصوات الزغاريد وتغرد فيه طيور الفرح في بيوت الناجحين والمتفوقين.

من ناحيتها، أعلنت وزارة التربية والتعليم أن نتائج الثانوية العامة ستكون بأرقام الجلوس ويستطيع الطالب معرفة جميع علاماته (حتى لو كان راسباً في أي مادة) فور إعلان النتيجة عبر موقع الوزارة واستلام الشهادات يبدأ من يوم الأحد.

فحص نتائج الثانوية العامة 2022 الضفه

وتسعى "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، لنشر رابط أسماء طلاب الثانوية العامة الناجحين للعام الحالي 2022، لكي تسهل على الطلاب وعائلاتهم البحث ومعرفة النتائج.

وعادة تتيح وزارة وزارة التربية والتعليم خدمة عبر موقعها الرسمي والرسمي للاستعلام عن نتائج توجيهات المرحلة الثانوية العامة 2022 فلسطين ساعات طويلة لمعرفة النتيجة. ويمكنك معرفة نتيجة توجيه فلسطين 2022 من خلال الدخول لموقع وزارة التربية والتعليم التي تنشر رابطاً للفحص، بإدخال الرقم التسلسلي المكون من 6 أو 8 أرقام لمقعد الطالب، والنقر فوق “عرض النتيجة” وانتظر النتائج حتى تظهر المواضيع هنــــــــــــــــــا

رابط نتائج الثانوية العامة 2022 غزة

قطاع غزة، عن فرحتها الكبيرة بهذا التميز والنجاح

شعور لا يوصف ولا يمكن أن يحكى عنه"، هكذا عبرت عيسى في حديثها لوكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، فتشير إلى أن آخر 24 ساعة من إعلان النتائج كان التوتر والقلق والخوف يخيم عليها وعلى عائلتها.

وتقول عيسى :"كنت متوقعة تفوقي ولكن أن أكون الأولى على فلسطين فهو أمر كبير ومهم" موضحةً أنها كانت دوماً تحصل على الدرجة الأولى في كل السنوات الدراسية"

وعن الامتحانات، تضيف عيسى :"كان هناك شكاوى وكان هناك صعوبة في الأسئلة، لكني في بداية السنة لم أعط كل مجهودي، ولكن الدراسة بدأت تشتد لدي شيئاً فشيئاً حتى نهاية السنة.

وتتمنى عيسى أن تدرس الطب حيث كانت تحلم به منذ سنوات طويلة وتجتهد من أجله ذلك.

أما والدها، فبالدموع عبر عن فرحته بتفوق ابنته مروة، لافتاً إلى أن نجاح ابنته وتميزها كان نتيجة تعب سنوات طويلة وكان يتوقع نجاحها ولكن لم يتوقع أن تكون الأولى على العلمي.

ونشرت وزارة التربية والتعليم اليوم قائمة أسماء أوائل الثانوية العامة 2022 في قطاع غزة في مختلف الفروع ، والبالغ عددهم ، 21 طالبا وطالبة.

وتقدم لاختبار الثانوية العامة توجيهي 2022 حوالي 87 ألف طالب وطالبة موزعين على جميع المناطق في فلسطين ، الضفة الغربية و القدس وقطاع غزة ، حيث انطلقت اختبارات الثانوية العامة توجيهي 2022 بجميع الفروع العلمي والادبي والشرعي والصناعي يوم الاثنين 4 يوليو، رابط فحص نتائج الثانوية العامة 2022 بالاسماء-رابط فحص نتائج توجيهي 2022 بالاسم هنـــــــا

نتائج التوجيهي 2022 فلسطين بالاسم

رقم الاشتراك في خدمة نتائج التوجيهي 2022 من شركة جوال حيث أعلنت عن الرقم المخصص لمعرفة نتيجة الثانوية العامة للطلاب في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة فور صدورها من وزارة التربية والتعليم الفلسطينية.

وقالت إن رقم خدمة نتائج التوجيهي من جوال في فلسطين هو (37022)، موضحة أنه على الطالب أو من يريد تفعيل هذه الخدمة إرسال رسالة نصية إليه مجانا دون الخصم من الرصيد للذين يقيمون داخل الأراضي الفلسطينية.

رابط فحص نتائج توجيهي 2022 فلسطين الثانوية العامة بالاسماء

عبرت الطالبة أسماء سليمان عبد الله دياب الأولى على الفرع الشرعي في فلسطين بالثانوية العامة 2022، عن فرحتها الكبيرة بهذه النتيجة خاصة بعد مرورها وعائلتها بظروف صعبة منذ بداية العام الدراسي 2022.

وقالت الطالبة دياب في حديث لـ"مراسل وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" النتيجة التي حققتها لم أتوقعها ، نظراً للظروف التي مرت بها العائلة بداية من مرض والدي الصعب وسفره لغرض العلاج، الأمر الذي أحدث إرباكاً كبيراً لي ".

وأضافت:" المعدل الذي حققته ووضعته نصب عيني منذ بداية العام الدراسي ، ولكن الظروف التي مرت بها العائلة ( من سفر العائلة ومرض والدي)، اختلفت توقعاتي .

وتابعت "ومع قرب الامتحانات، عقدت العزم على الجهد والتعب، سعياً لإدخال الفرح والسرور على البيت والعائلة وكنوع من تغيير الظروف التي مررنا بها".

وأهدت الأولى على الفرع الشرعي 99.7%، نجاحها لنفسها ووالديها وكل أفراد العائلة التي ساندتها طوال الظروف الصعبة التي مرت بها.

كما أهدت نجاحها لكافة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" ولكافة من يهتم في القضية الفلسطينية.

موقع نتائج التوجيهي 2022 فلسطين

وحصد الطالب إسماعيل أبو العطا، نجل قائد أركان المقاومة في فلسطين الشهيد بهاء أبو العطا، على معدل 71.7%مهدياً نجاحه إلى روح والديه، وعائلته، وإلى قيادة حركة الجهاد الإسلامي على رأسها الأمين العام القائد زياد النخالة.

وأشار الطالب أبو العطا، في مقابلة خاصة مع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" إلى أنه على الرغم من أنه واجه ظروفاً صعبة، كان أبرزها أن فقد والديه نتيجة عملية اغتيال جبانة نفذها جيش الاحتلال عام 2019، إلا أنه تمكن من الجد والاجتهاد والحصول على معدل 71.7% في الثانوية العامة، قائلا: "تغلبت على كل الظروف الصعبة، لأتمكن من تحقيق النجاح".

ووجه أبو العطا، الشكر لكل من وقف معه وسانده وهيأ له كل الظروف المناسبة لكي يتمكن من الدراسة والمذاكرة، خاصاً بالذكر جده، وأشقاءه، وأعمامه، وأصدقاءه.

ووفق الطلب أبو العطا، فإنه لم يحدد بعد التخصص الجامعي الذي سيدرسه، مشيراً إلى أنّ سيحدد وجهته المقبلة خلال الأيام القليلة المقبلة.

بحث بالأسماء.. نتائج الثانوية العامة في فلسطين

أعلن د. محمد عواد مدير عام التقويم والقياس في وزارة التربية والتعليم، صباح اليوم السبت 30 يوليو 2022، عن نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي 2022_2023، حيث بلغت نسبة نجاح الثانوية العامة 68.12%.

وبلغ عدد المتقدمين في كافة الفروع (85) ألف طالب/وطالبة مشتركاً، وكان عدد الناجحين منهم 58107.

هذا، وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن نتائج الثانوية العامة من باحات المسجد الأقصى لأول مرة في خطوة هي الأولى من نوعها.

وفي مقالنا موقع رابط نتائج الثانوية العامة توجيهي 2022 الضفة- نتائج توجيهي 2022 غزة، سنرفق لكم رابط موقع نتائج التوجيهي 2022 فلسطين والمقرر أن يتم الإعلان عنها يوم السبت 30/7/2022م ، وللوصول إلى موقع نتائج التوجيهي الثانوية العامة 2022 فلسطين اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــــــا