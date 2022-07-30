نجل قائد أركان المقاومة الشهيد بهاء أبو العطا ..تحدى الظروف وأهدى النجاح لروح والديه !

حصد الطالب إسماعيل أبو العطا، نجل قائد أركان المقاومة في فلسطين الشهيد بهاء أبو العطا، على معدل 71.7%مهدياً نجاحه إلى روح والديه، وعائلته، ورجال الساعة التاسعة، و قيادة حركة الجهاد الإسلامي على رأسها الأمين العام القائد زياد النخالة.

وأشار الطالب أبو العطا، في مقابلة خاصة مع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" إلى أنه على الرغم من أنه واجه ظروفاً صعبة، كان أبرزها أن فقد والديه نتيجة عملية اغتيال جبانة نفذها جيش الاحتلال عام 2019، إلا أنه تمكن من الجد والاجتهاد والحصول على معدل 71.7% في الثانوية العامة، قائلا: "تغلبت على كل الظروف الصعبة، لأتمكن من تحقيق النجاح".

ووجه أبو العطا، الشكر لكل من وقف معه وسانده وهيأ له كل الظروف المناسبة لكي يتمكن من الدراسة والمذاكرة، خاصاً بالذكر جده، وأشقاءه، وأعمامه، وأصدقاءه.

ووفق الطلب أبو العطا، فإنه لم يحدد بعد التخصص الجامعي الذي سيدرسه، مشيراً إلى أنّ سيحدد وجهته المقبلة خلال الأيام القليلة المقبلة.

أعلن د. محمد عواد مدير عام التقويم والقياس في وزارة التربية والتعليم، صباح اليوم السبت 30 يوليو 2022، عن نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي 2022_2023، حيث بلغت نسبة نجاح الثانوية العامة 68.12%.

وبلغ عدد المتقدمين في كافة الفروع (85) ألف طالب/وطالبة مشتركاً، وكان عدد الناجحين منهم 58107.

هذا، وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن نتائج الثانوية العامة من باحات المسجد الأقصى لأول مرة في خطوة هي الأولى من نوعها.



