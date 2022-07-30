بالأسماء رابط فحص نتائج التوجيهي 2022 في فلسطين.. رابط البحث بالاسم نتائج الثانوية العامة 2022

بالأسماء رابط فحص نتائج التوجيهي 2022 في فلسطين.. رابط البحث نتائج الثانوية العامة 2022، أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية عن نتائج الثانوية العامة "التوجيهي" 2022، في كل محافظات الوطن على حد سواء، لحظات من الفرح والسرور عمت بيوت طلبة الثانوية العامة، حيث عاشوا لحظات توتر وقلق حتى إعلان نتيجة الثانوية العامة، لذا يقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، بالأسماء رابط فحص نتائج التوجيهي 2022 في فلسطين.. رابط البحث نتائج الثانوية العامة 2022.

أسماء العشر الأوائل في الثانوية العامة

ونشرت وزارة التربية والتعليم اليوم قائمة أسماء أوائل الثانوية العامة 2022 في قطاع غزة في مختلف الفروع ، والبالغ عددهم ، 21 طالبا وطالبة.

وتقدم لاختبار الثانوية العامة توجيهي 2022 حوالي 87 ألف طالب وطالبة موزعين على جميع المناطق في فلسطين ، الضفة الغربية و القدس وقطاع غزة ، حيث انطلقت اختبارات الثانوية العامة توجيهي 2022 بجميع الفروع العلمي والادبي والشرعي والصناعي يوم الاثنين 4 يوليو.

رابط نتائج التوجيهي في فلسطين بالأسماء

وفي هذه الأثناء يبحث عشرات الآلاف من الطلبة عن نتيجته في التوجيهي 2022، ويبحث الطلبة وذويهم عن، بالأسماء رابط فحص نتائج التوجيهي 2022 في فلسطين.. رابط البحث نتائج الثانوية العامة 2022؛ ويحرص فريق عمل وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، على نشر لكم، رابط نتائج التوجيهي في فلسطين بالأسماء، حتى تقتصر عليكم عب ومشقة البحث عن رابط سريع لفحص نتيجة الثانوية العامة لهذا العام.

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رابط فحص نتائج التوجيهي وزارة التربية والتعليم فلسطين

وأعلنت وزارة التربية والتعليم رسميا عن نتائج الثانوية العامة في جميع محافظات الوطن في موعد واحد، لهذا يبحث الطلبة وذووهم عن نتائج أسماء الناجحين في الثانوية العامة بالأسماء رابط فحص نتائج التوجيهي وزارة التربية والتعليم فلسطين، فهم يعيشون أكثر لحظات حياتهم توتر وقلق إثر اقتراب الإعلان عن نتائج الثانوية العامة في فلسطين، فكلهم يرغب في الاطلاع على نتائج ذويهم لرسم الفرحة والبسمة على وجوه الجميع.

أعلن د. محمد عواد مدير عام التقويم والقياس في وزارة التربية ، نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي 2022_2023 ، حيث بلغت نسبة نجاح الثانوية العامة : " 68.12%.

وبلغ عدد المتقدمين في كافة الفروع (85) ألف طالب/وطالبة مشتركاً، وكان عدد الناجحين منهم 58107

وقال مدير عام القياس والتقويم والامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد عواد، خلال المؤتمر الخاص بإعلان النتائج،، "نعلن اليوم نتائج الامتحان في دورته الأولى في محافظات الوطن والمدارس الوطنية في الخارج، تتويجا لجهد كبير بذله معلمونا، ونحن نوفر العوامل التعليمية وفق أقصى امكانياتها لجميع الطلبة، وتراعي الخصوصية الصحية والدينية، وتنظم الامتحان للأسرى داخل سجون الاحتلال وتفتح القاعات في المستشفيات للطلبة المرضى".

وأضاف: اتخذت الوزارة قرارات للحفاظ على مصداقية امتحان الثانوية العام، بما يحافظ على استقلالية الامتحان، ونعمل على تطوير منظومة الثانوية العامة، وصولا لتعزيز جودة الامتحان ومخرجاته.

وتقدم باسم الوزارة التحية لمؤسسات الرئاسة والحكومة على متابعة الامتحان، والشكر موصول للأجهزة الأمنية التي أسهمت في إنجاح الامتحان، وكل من عمل من أجل انجاحه، من إداريين وفنيين، في سبيل الوصول لهذا الإنجاز دون أخطاء.

وأضاف، نهدي نجاح امتحان الثانوية للشهداء الابرار الذين استعدوا لأداء الامتحان وفارقونا شهداء وهو ثلاثة شهداء، سقطوا على ثرى الوطن.

واعلنت وزارة التربية والتعليم عن نتائج الثانوية العامة من باحات المسجد الاقصى لأول مرة في خطوة هي الأولى من نوعها .