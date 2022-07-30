بالصور شاهد| أوائل الثانوية العامة في قطاع غزة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:07 ص
30 يوليو 2022
الأول على الفرع العلمي أنس الحرازين.jfif
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تقدم لكم وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، صور أوائل الثانوية العامة في قطاع غزة من مختلف الفروع والتخصصات.

ونشرت وزارة التربية والتعليم اليوم قائمة أسماء أوائل الثانوية العامة 2022 في قطاع غزة في مختلف الفروع ، والبالغ عددهم ، 21 طالبا وطالبة.

وتقدم لاختبار الثانوية العامة توجيهي 2022 حوالي 87 ألف طالب وطالبة موزعين على جميع المناطق في فلسطين ، الضفة الغربية و القدس وقطاع غزة ، حيث انطلقت اختبارات الثانوية العامة توجيهي 2022 بجميع الفروع العلمي والادبي والشرعي والصناعي يوم الاثنين 4 يوليو.

الأول على "الوطن" في الفرع العلمي: أنس الحرازين

الأول على فلسطين على الفرع العلمي أنس الحرازين 99.7 % في #غزة.jpg

الأولى مكرر علمي على فلسطين مروة عيسى
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الطالبة أسماء سليمان عبدالله دياب من مدرسة دلال المغربي الثانوية (أ) للبنات شرق غزة والحاصلة على المركز الأول في الفرع الشرعي بنسبة 99.7%

الطالبة أسماء سليمان عبدالله دياب من مدرسة دلال المغربي الثانوية (أ) للبنات شرق غزة والحاصلة على المركز الأول في الفرع الشرعي بنسبة 99.7%.jpg

الأولى على فلسطين على الفرع الأدبي أية داوود 99.3 % في #غزة

الأولى على فلسطين على الفرع الأدبي أية داوود 99.3 % في #غزة.jpg
 

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