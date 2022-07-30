البطنيجي لـ"فلسطين اليوم": لم تسجل أي حالة إطلاق نار وإصابة واحدة فقط نتيجة المفرقعات

أكد المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية بغزة، العقيد أيمن البطنيجي، صباح اليوم السبت، أن الترتيبات والتعليمات التي وضعتها الأجهزة الشرطية خلال الأيام التي سبقت إعلان نتائج الثانوية العامة، أثمرت وتوجت بالنجاح صباح اليوم.

وقال البطنيجي في حديث لـ"مراسل وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" :" إن ظاهرة إطلاق النار تم مكافحتها بشكل تام، والشرطة لم تسجل أي حالة إطلاق نار"، لافتا إلى أن حالة إطلاق نار واحدة بلغت فيها الشرطة وبعد التحري تبين أنها بلاغ كاذب.

كما لفت إلى أن إطلاق المفرقات انتهى عقب إعلان نتائج الثانوية العامة بـدقائق معدودة، مبينا أن إصابة واحدة سجلت فقط نتيجة المفرقات ووصفت بالطفيفة.

وأعلن د. محمد عواد مدير عام التقويم والقياس في وزارة التربية ، نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي 2022_2023 ، حيث بلغت نسبة نجاح الثانوية العامة : 68.12%.

فيما بلغ عدد المتقدمين في كافة الفروع (85) ألف طالب/وطالبة مشتركاً، وكان عدد الناجحين منهم 58107.