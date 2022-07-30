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فيديو لإطلاق المفرقعات النارية بصورة كبيرة في أحد شوارع غزة
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:53 ص
30 يوليو 2022
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