القيادي البطش: نجاح طلبة التوجيهي إنجاز كبير يُسجل لشعبنا ومقدمة للانتصار والتحرير

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي الشيخ خالد البطش، اليوم السبت 30/7/2022، إن نجاح طلبة الثانوية العامة إنجاز كبير يُسجل في تاريخ الشعب الفلسطيني في ظل العدوان على الضفة وغزة والقدس، ومقدمة للانتصار والتحرير.

وتقدمت حركة الجهاد الإسلامي بأجمل التهاني والتبريكات للطلبة الناجحين والمتفوقين في الثانوية العامة في فلسطين.

وشدد البطش، على أن طلبة التوجيهي بتفوقهم ونجاحهم, أثبتوا بأنهم رغم المعيقات قادرون على التفوق والنجاح, وتجاوز كل العقبات أمام العملية التعليمية.

ودعا البطش، الجامعات الفلسطينية ووزارة التربية والتعليم وصناديق دعم الطلاب, بأن يقفوا مع أبناء شعبنا في دعمهم وتخفيض رسوم الدراسة في الجامعات الفلسطينية, وإسناد الطلبة بالتسجيل في الكليات المناسبة.

واعتبر أن النجاح والتفوق في معركة التوجيهي هو مقدمة للانتصار والتحرير في المعركة الكبرى لتحرير فلسطين من دنس المحتل.