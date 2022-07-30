بالأسماء: أبناء أسرى وأشقاؤهم يتفوقون في الثانوية العامة

• طالب الغول من طولكرم، نجل الأسير محمد الغول المحكوم بالسّجن 20 عامًا.

• أقصى زغلول من رام الله، ابنة الأسير محمد زغلول ، محكوم بالسّجن 20 عامًا.

• براءة عبد السلام اعمر من قلقيلية، ابنة الاسير عبد السلام اعمر المحكوم بالسجن المؤبد وعشرون عامًا

• تالا ناصر صلاح من جنين، شقيقة الشهيدين سعد صلاح ويوسف صلاح وشقيقة الأسير أسامة صلاح

• لجين القواسمي من الخليل، ابنة المعتقل الإداري نضال القواسمة.

• أحمد دويات من القدس، شقيق الأسيرة شروق دويات والمحكومة بالسجن 16 عاما

• شهد دويكات من نابلس، ابنة الأسير خليل دويكات المحكوم بالسجن المؤبد.

• دانيا نزال من قلقيلية، ابنة الأسير علي شريف نزال، المحكوم بالسجن 20 عاما