الرابطة الإسلامية تهنئ الطلبة المتفوقين والناجحين في امتحانات الثانوية العامة

أبرق الموجه العام للرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي الأستاذ سامي البسيوني، بالتهاني والتبريكات، للطلبة المتفوقين والناجحين في امتحانات الثانوية العامة.

وقال البسيوني، في تصريح له، اليوم السبت، :" نتقدم بالتهنئة والمباركة لجميع الطلبة الناجحين في امتحانات الثانوية العامة، ونعبّر عن فخرنا واعتزازنا بالمتفوقين منهم، الذين تحدوا الظروف العصيبة، وحققوا هذه النتائج المميزة".

وأضاف البسيوني أن الطلبة دأبوا على خوض الصعاب، وقهر الظروف القاسية، التي يفرضها واقع الاحتلال والحصار".

ونوّه إلى أننا "نراهن على كل من تفوق بأن يواصل مسيرة التميز والإبداع، في شتى الميادين التي تخدم شعبنا وقضيتنا، ونراهن أيضاً على كل من نجح، بأن يواصل طريق النجاح، وينشدَ التفوق في حياته الجامعية، وندعو الله بالتوفيق لكل من حالت الظروف دون نجاحه، بألا ييأس، ويحث الخطى نحو النجاح".

ودعا الموجه العام للرابطة الإسلامية، كل الجهات المعنية، إلى تهيئة بيئة دراسية ملائمة، ومفعمة بالطاقة الإيجابية لجموع الطلبة في كافة المراحل الدراسية، لأن هذا الغراس هو الذي نعول عليه في مسيرة التحرير والبناء.