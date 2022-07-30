الأولى على الفرع الشرعي لـ"فلسطين اليوم": لم أتوقع هذه النتيجة نتيجة الظروف التي مررت بها !

عبرت الطالبة أسماء سليمان عبد الله دياب الأولى على الفرع الشرعي في فلسطين بالثانوية العامة 2022، عن فرحتها الكبيرة بهذه النتيجة خاصة بعد مرورها وعائلتها بظروف صعبة منذ بداية العام الدراسي 2022.

وقالت الطالبة دياب في حديث لـ"مراسل وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" النتيجة التي حققتها لم أتوقعها ، نظراً للظروف التي مرت بها العائلة بداية من مرض والدي الصعب وسفره لغرض العلاج، الأمر الذي أحدث إرباكاً كبيراً لي ".

وأضافت:" المعدل الذي حققته ووضعته نصب عيني منذ بداية العام الدراسي ، ولكن الظروف التي مرت بها العائلة ( من سفر العائلة ومرض والدي)، اختلفت توقعاتي .

وتابعت "ومع قرب الامتحانات، عقدت العزم على الجهد والتعب، سعياً لإدخال الفرح والسرور على البيت والعائلة وكنوع من تغيير الظروف التي مررنا بها".

وأهدت الأولى على الفرع الشرعي 99.7%، نجاحها لنفسها ووالديها وكل أفراد العائلة التي ساندتها طوال الظروف الصعبة التي مرت بها.

كما أهدت نجاحها لكافة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" ولكافة من يهتم في القضية الفلسطينية.