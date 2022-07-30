ابنة الأسير المحكوم بالمؤبد خليل دويكات تحصل على معدل 89.4%

حصلت الطالبة شهد دويكات ابنة الأسير المحكوم بالمؤبد خليل دويكات على معدل 89.4% بالثانوية العامة محافظة نابلس.

وكانت محكمة الاحتلال حكمت على الأسير خليل دويكات بالسجن المؤبد، بعد إدانته في إطار صفقة ادعاء بتنفيذ عملية طعن أسفرت عن مقتل شخص حريدي في مدينة بيتاح تيكفا، وفرضت المحكمة على دويكات غرامة بمبلغ 258 كتعويض لعائلة القتيل.

ونفذ دويكات (46 عاما)، ومن قرية روجيب قرب نابلس، عملية الطعن في مدينة بيتاح تيكفا، يوم 26 آب/أغسطس من العام الماضي، وأسفرت عن مقتل شخص حريدي، يدعى شاي أوحايون. وتبين حينها أن دويكات كان يحمل تصريحا بالدخول إلى "إسرائيل" .