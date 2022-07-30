4 توائم من خانيونس يتحدون ظروف وفاة والدتهم بالتفوق في التوجيهي

حصل أربعة توائم من سكان مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، اليوم على نتائج متفوقة في الثانوية العامة 2022.

ونجح التوائم الأربعة وتحدوا ظروفهم الصعبة واستشهاد والدتهم، وحققوا نتائج رائعة:

93%، 93%، 81، 79%، وهم:

عبد الرحمن رأفت عبد اللطيف الزقزوق

عبد الله رأفت عبد اللطيف الزقزوق

محمد رأفت عبد اللطيف الزقزوق

ضحي رأفت عبد اللطيف الزقزوق

ونشرت وزارة التربية والتعليم اليوم نتائج الثانوية العامة 2022 في قطاع غزة في مختلف الفروع ، والبالغ عددهم ، 21 طالبا وطالبة.

وتقدم لاختبار الثانوية العامة توجيهي 2022 حوالي 87 ألف طالب وطالبة موزعين على جميع المناطق في فلسطين ، الضفة الغربية و القدس وقطاع غزة ، حيث انطلقت اختبارات الثانوية العامة توجيهي 2022 بجميع الفروع العلمي والادبي والشرعي والصناعي يوم الاثنين 4 يوليو.



