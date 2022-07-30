نتائج الثانوية العامة : نسبة النجاح " 68.12% ..والإعلان عن اوائل القدس من باحات الاقصى لأول مرة

أعلن د. محمد عواد مدير عام التقويم والقياس في وزارة التربية ، نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي 2022_2023 ، حيث بلغت نسبة نجاح الثانوية العامة : " 68.12%.

وبلغ عدد المتقدمين في كافة الفروع (85) ألف طالب/وطالبة مشتركاً، وكان عدد الناجحين منهم 58107

وقال مدير عام القياس والتقويم والامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد عواد، خلال المؤتمر الخاص بإعلان النتائج،، "نعلن اليوم نتائج الامتحان في دورته الأولى في محافظات الوطن والمدارس الوطنية في الخارج، تتويجا لجهد كبير بذله معلمونا، ونحن نوفر العوامل التعليمية وفق أقصى امكانياتها لجميع الطلبة، وتراعي الخصوصية الصحية والدينية، وتنظم الامتحان للأسرى داخل سجون الاحتلال وتفتح القاعات في المستشفيات للطلبة المرضى".

وأضاف: اتخذت الوزارة قرارات للحفاظ على مصداقية امتحان الثانوية العام، بما يحافظ على استقلالية الامتحان، ونعمل على تطوير منظومة الثانوية العامة، وصولا لتعزيز جودة الامتحان ومخرجاته.

وتقدم باسم الوزارة التحية لمؤسسات الرئاسة والحكومة على متابعة الامتحان، والشكر موصول للأجهزة الأمنية التي أسهمت في إنجاح الامتحان، وكل من عمل من أجل انجاحه، من إداريين وفنيين، في سبيل الوصول لهذا الإنجاز دون أخطاء.

وأضاف، نهدي نجاح امتحان الثانوية للشهداء الابرار الذين استعدوا لأداء الامتحان وفارقونا شهداء وهو ثلاثة شهداء، سقطوا على ثرى الوطن.

واعلنت وزارة التربية والتعليم عن نتائج الثانوية العامة من باحات المسجد الاقصى لأول مرة في خطوة هي الأولى من نوعها .



