رابط نتائج التوجيهي 2022 فلسطين- موقع فحص نتائج التوجيهي 2022 فلسطين، دقائق وستعم اجواء الفرح كافة مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان نتائج الثانوية العامة توجيهي فلسطين 2022، وبعد أقل من ساعة من الآن نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي 2022_2023 ، وسط انتظار كبير من الطلبة وأولياء الأمور وتطمينات من وزارة التربية والتعليم أن النتائج مطمئنة وقريبة من نتائج الأعوام القادمة، لذلك وحرصاً من فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" ستضع لكم هذه المقالة لنشر رابط فحص نتائج الثانوية العامة توجيهي فلسطين 2022.

رابط فحص نتائج الثانوية العامة "توجيهي" الدورة الأولى

وتسعى "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، لنشر رابط أسماء طلاب الثانوية العامة الناجحين للعام الحالي 2022، لكي تسهل على الطلاب وعائلاتهم البحث ومعرفة النتائج.

وعادة تتيح وزارة وزارة التربية والتعليم خدمة عبر موقعها الرسمي والرسمي للاستعلام عن نتائج توجيهات المرحلة الثانوية العامة 2022 فلسطين ساعات طويلة لمعرفة النتيجة. ويمكنك معرفة نتيجة توجيه فلسطين 2022 من خلال الدخول لموقع وزارة التربية والتعليم التي تنشر رابطاً للفحص، بإدخال الرقم التسلسلي المكون من 6 أو 8 أرقام لمقعد الطالب، والنقر فوق “عرض النتيجة” وانتظر النتائج حتى تظهر المواضيع هنــــــــــــــــــا

رابط نتائج توجيهي 2022 فلسطين بالاسم psge.ps

في 14 يونيو الماضي، أعلن زياد ثابت وكيل وزارة التربية والتعليم في غزة بدء انطلاق امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي" في هذا اليوم حيث يتقدم 87 الف و222 طالب وطالبة إلى امتحانات الثانوية في فلسطين القدس والضفة وغزة وأيضا في لجان خارج فلسطين.

وقالت ثابت، في مؤتمر عقد بمدينة غزة: إن "38 ألف و244 طالب وطالبة في غزة يتقدمون امتحانات الثانوية العامة، موزعين على 225 لجنة امتحانية"، مشيرًا إلى أنه يعمل في المراقبة وإدارة قاعات الامتحان وتقديم الخدمات فيها نحو 5 آلاف و720 موظف من وزارة التربية والتعليم.

وأضاف ثابت أن لدى وزارة التعليم مركزي تصحيح إحداها في غزة والأخر في خانيونس وذلك لتسهيل وتيسير العمل، لافتًا إلى أنه يعمل في تلك المراكز، 2768 مصححًا وإدارياً.

رابط فحص نتائج توجيهي2022 في فلسطين

ونتائج الثانوية تعتبر حدث تاريخي سنوي بالنسبة للفلسطينيين في كافة تواجدهم في داخل أراضي الوطن سواء في قطاع غزة أو الضفة الفلسطينية أو القدس المحتلة، لذلك تجد العشرات من الفلسطينيين تهتم بشكل دائم في اخبار الثانوية العامة وأحداث الثانوية العامة 2022، فضلاً عن البحث المستمرة عن موعد إعلان نتائج الثانوية العامة في فلسطين 2022، التي تنتشر فيها أجواء الفرح والسرور والسعادة في بيوت الطلبة المتفوقين، والتي نأمل من الله أن تعم هذه الأجواء كافة البيوت الفلسطينية وبنجاح كافة طلبة الثانوية العامة2022 في فلسطين.

نتائج التوجيهي حسب الاسم

نفى د. محمد عواد مدير عام التقويم والقياس في وزارة التربية اليوم السبت 30/7/2022 ، صحة قائمة "متداولة" للعشرة الأوائل في التوجيهي

وقال د. محمد عواد مدير عام التقويم والقياس في وزارة التربية " سأقدم استقالتي فورا حال ثبت أن هناك تسريب لأي علامة قبل الإعلان الرسمي.. وقد بحثنا هذه الأسماء ولا دقة لها مطلقاً .

ويشار إلى أن ساعة واحد تفصلنا عن إعلان نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي 2022 .

موقع نتائج التوجيهي 2022 فلسطين

ورقم الاشتراك في خدمة نتائج التوجيهي 2022 من شركة جوال حيث أعلنت عن الرقم المخصص لمعرفة نتيجة الثانوية العامة للطلاب في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة فور صدورها من وزارة التربية والتعليم الفلسطينية.

وقالت إن رقم خدمة نتائج التوجيهي من جوال في فلسطين هو (37022)، موضحة أنه على الطالب أو من يريد تفعيل هذه الخدمة إرسال رسالة نصية إليه مجانا دون الخصم من الرصيد للذين يقيمون داخل الأراضي الفلسطينية.

نتائج التوجيهي 2022

وبخصوص نسب النجاح في المباحث، أوضح عواد أنه أيضا من المبكر الحديث عن نسب النجاح، مشيرا إلى أنه عند الانتهاء يمكن الحديث عن نسب، غير أن المؤشرات طيبة ولا داعي للتوتر، وكان أكثر من 87 ألف طالب وطالبة، شرعوا الثلاثاء 14 يونيو الماضي، بتقديم أولى جلسات امتحان الثانوية العامة بالضفة الغربية بما فيها القدس وكذلك قطاع غزة والمدارس الفلسطينية في الخارج التي تسير وفق المنهاج الفلسطيني. ويأتي تقديم الامتحان في وقت استشهد فيه اثنان من الطلبة.

نتائج الثانوية العامة توجيهي فلسطين 2022

وتُعلن وزارة التربية والتعليم اليوم السبت 30/7/2022 ، بعد أقل من ساعة من الآن نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي 2022_2023 ، وسط انتظار كبير من الطلبة وأولياء الأمور وتطمينات من وزارة التربية والتعليم أن النتائج مطمئنة وقريبة من نتائج الأعوام القادمة .

ومن المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم عن نسبة النجاح وأوائل الثانوية العامة في تمام الساعة الـ8:50 دقيقة ليليها مباشرة الإعلان عن كافة النتائج في تمام الساعة التاسعة .

ونفى د. محمد عواد مدير عام التقويم والقياس في وزارة التربية اليوم السبت 30/7/2022 ، صحة قائمة "متداولة" للعشرة الأوائل في التوجيهي

وقال د. محمد عواد مدير عام التقويم والقياس في وزارة التربية " سأقدم استقالتي فورا حال ثبت أن هناك تسريباً لأي علامة قبل الإعلان الرسمي… وقد بحثنا هذه الأسماء ولا دقة لها مطلقاً .

ويشار إلى أن ساعة واحدة تفصلنا عنإعلانن نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي 2022

فحص نتائج الثانوية العامة 2022 الضفه

وتسعى "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، لنشر رابط أسماء طلاب الثانوية العامة الناجحين للعام الحالي 2022، لكي تسهل على الطلاب وعائلاتهم البحث ومعرفة النتائج.

وعادة تتيح وزارة وزارة التربية والتعليم خدمة عبر موقعها الرسمي والرسمي للاستعلام عن نتائج توجيهات المرحلة الثانوية العامة 2022 فلسطين ساعات طويلة لمعرفة النتيجة. ويمكنك معرفة نتيجة توجيه فلسطين 2022 من خلال الدخول لموقع وزارة التربية والتعليم التي تنشر رابطاً للفحص، بإدخال الرقم التسلسلي المكون من 6 أو 8 أرقام لمقعد الطالب، والنقر فوق “عرض النتيجة” وانتظر النتائج حتى تظهر المواضيع هنــــــــــــــــــا