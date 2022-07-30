كم ننتجه ام اللوز توجيهي 2022 في غزة.. نتيجة ام اللوز في التوجيهي، منذ أن كان طلبة الثانوية العامة في فلسطين يتقدمون لامتحانات التوجيهي 2022، اشتهرت قصة الطالبة نور المعروفة إعلاميا وعبر مواقع السوشيال ميديا بـ "ام اللوز"، وذلك عندما سألتها إحدى وسائل الإعلام المحلية عن أسئلة أحد الامتحانات فأجابت بكل عفوية "لوز"، وأن أحد الأشخاص كان ينقل لهم إجابات امتحان اختيار الإجابة الصحيحة من خارج المدرسة، وهو ما دفع وزارة التربية والتعليم العالي لإلغاء هذا السؤال وتوزيع درجاته على بقية الأسئلة، ومن يومها وهي تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي، وبدأ الناس في القطاع بل في فلسطين عامة بالسؤال عن، توقعات نتيجة الطالبة ام اللوز، كم نتيجة ام اللوز، كم ستكون نتيجة ام اللوز، حتى هذه الساعات وهم يتساءلون هذه الأسئلة، والآلاف من الناس يترقب نتيجتها غدا السبت 30 يوليو 2022.

ما نتيجة الطالبة نور ام اللوز في التوجيهي

ساعات قليلة تفصلنا عن اعلان وزارة التربية والتعليم عن الإعلان عن نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2022 في فلسطين، لهذا بدأ الناس تتساءل عن، كم ننتجه ام اللوز توجيهي 2022 في غزة.. نتيجة ام اللوز في التوجيهي، هذه الساعات مفصلية وتُشعر طلبة التوجيهي بالتوتر الكبير، حتى إن الآلاف منهم لن يستطع النوم من كثر التفكير والتوتر والقلق من انتظار نتائج الثانوية العام، وفور الإعلان عن النتائج من قبل وزارة التربية والتعليم، سيرفق لكم فريق عمل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" الإجابة عن سؤال، ما نتيجة الطالبة نور ام اللوز في التوجيهي، لأن الآلاف بانتظار معرفة نتيجتها، كونها أثارت ضجة كبيرة وأجبرت وزارة التربية على تغيير نمط الأسئلة.

كم جابت ام اللوز في التوجيهي

ويتساءل الآلاف في فلسطين عن، كم جابت ام اللوز في التوجيهي، لأن الجميع يتحدث عنها الآن، حتى إن بعض مصانع الحلويات والمحال التجارية والكافيهات، عرضوا سؤالا عبر صفحاتهم "توقع نتيجة ام اللوز واربح معنا، كونها باتت هي بطلة هذا العام في مرحلة الثانوية العامة، لأنها أثارت ضجة كبيرة بين الأوساط الفلسطينية في غزة والضفة وحتى بعض الأشخاص من خارج فلسطين باتوا يتحدثون عنها، لهذا كل الأنظار تتوجه غداً إلى نتيجة الطالبة نور المشهورة بـ "أم اللوز".

حرام تكون نُـور ( ام اللوز) غير مكتمل والله

ان شاء الله الحكي يكون غلط 💔🥲 — Nawras Abuaqeel (@NAbuaqeel) July 30, 2022

الله لا يحط حدا مكان ام اللوز حالياً🤦🏼‍♀️

الى بيصير مسستفز حرفيااااا — Ebaa 🎓👑🇵🇸🇵🇸 (@EboOo14) July 29, 2022

أنا بتوقع أم اللوز تجيب 70 ٪ لنشوف بكرة ان شاء الله شو حيصير 😂 #توجيهي — Ghalia Adnan (@ghaliaadnan91) July 29, 2022

كم جابت ام اللوز في التوجيهي 2022

وبات السؤال الأهم من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن، كم ننتجه ام اللوز توجيهي 2022 في غزة.. نتيجة ام اللوز في التوجيهي، فالمعظم يريد معرفة، كم جابت ام اللوز في التوجيهي 2022، لأن هذه الفتاة أُثارت ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في قطاع غزة، وباتت أحاديث الناس والكل يتحدث ويتوقع نتيجة الطالبة ام اللوز، فالبعض توقع نتيجتها في الثمانينات وآخرون في التسعينات، أما منهم من رأي إنها لن تحصل على أكثر من منتصف السبعينات، لكن يبقى اعلان وزارة التربية والتعليم عن نتيجتها بشكل رسمي هي كلمة الفصل في هذا الموضوع.