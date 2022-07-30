نتائج الثانوية العامة التوجيهي في فلسطين 2022 رابط البحث ، أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم السبت 30/7/2022 ، نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2022 في فلسطين ، ووكالة فلسطين اليوم الاخبارية تنشر لكم رابط الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة والاوائل https://twjihi.ps ، حيث أكد وكيل وزارة التربية والتعليم ان نتائج الثانوية العامة للعام الجاري مشابه للعام الماضي ، نافياً صحة قائمة "متداولة" للعشرة الأوائل في التوجيهي ، موضحاً ان سيقدم استقالته فورا حال ثبت أن هناك تسريب لأي علامة قبل الاعلان الرسمي، نتائج الثانوية العامة التوجيهي في فلسطين 2022 رابط البحث .

نتائج الثانوية العامة التوجيهي في فلسطين 2022 رابط البحث

نفى د. محمد عواد مدير عام التقويم والقياس في وزارة التربية اليوم السبت 30/7/2022 ، صحة قائمة "متداولة" للعشرة الأوائل في التوجيهي





وقال د. محمد عواد مدير عام التقويم والقياس في وزارة التربية " سأقدم استقالتي فورا حال ثبت أن هناك تسريب لأي علامة قبل الاعلان الرسمي.. وقد بحثنا هذه الأسماء ولا دقة لها مطلقاً .

ويشار الى ان ساعة واحد تفصلنا عن اعلان نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي 2022 .

وزارة التربية والتعليم نشرت رابط الاستعلام عن النتائج في الوطن وقطاع غزة

الموقع الخاص بمحافظات الوطن

http://www.psge.ps

الموقع الخاص بالمحافظات الجنوبية (قطاع غزة)

http://tawjihi.mohe.ps/

نتائج الثانوية العامة التوجيهي في فلسطين 2022 رابط البحث

وأعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الاثنين الماضي، موعد إعلان نتائج الثانوية العامة 2022.

وأوضحت الوزارة، أن نتائج الثانوية العامة ستعلن اليوم السبت الموافق 30/7/2022، عند الساعة 8 و50 دقيقة صباحاً.

وأكدت الوزارة، أنها أنهت كافة الاستعدادات لإعلان النتائج متمنية النجاح والتفوق والتميز لجميع الطلبة.

وأوضح محمد عواد مدير عام القياس والتقويم والامتحانات في وزارة التربية والتعليم العالي، أن نتائج الثانوية العامة، ستنشر عبر موقع وزارة التربية والتعليم العالي من خلال رقم الجلوس، وعبر رسائل نصية من شركتي "جوال ووطنية ".

وأنهي طلبة الثانوية العامة في فلسطين مرحلة التوجيهي 2022 التي تعد الأكثر جدلاً منذ سنوات، وذلك بتقديم امتحان التكنولوجيا للفرعين الأدبي والعلمي، الاثنين 4 يوليو 2022.

موعد وموقع نتائج الثانوية العامة 2022 فلسطين

وأعلن المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم في فلسطين صادق الخضور، اليوم الخميس، موعد التسجيل للدورة الثانية من امتحانات الثانوية العامة.

وقال الخضور خلال تصريحات إذاعية إن "التسجيل للدورة الثانية من الثانوية العامة سيبدأ من الأحد وحتى الثلاثاء للطلبة الراغبين في تحسين علاماتهم، وحتى الخميس للطلبة غير المستكملين".

وذكر الخضور أن "الوزارة تعمل حاليًا على ترتيب قاعات الامتحانات".