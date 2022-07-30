التربية والتعليم تعلن عن نتائج الثانوية العامة "توجيهي " فلسطين بعد أقل من ساعة

تُعلن وزارة التربية والتعليم اليوم السبت 30/7/2022 ، بعد أقل ساعة من الآن نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي 2022_2023 ، وسط انتظار كبير من الطلبة واولياء الامور وتطمينات من وزارة التربية والتعليم ان النتائج مطمئنة وقريبة من نتائج الاعوام القادمة .

ومن المقرر ان تعلن وزارة التربية والتعليم عن نسبة النجاح وأوائل الثانوية العامة في تمام الساعة الـ8:50 دقيقة ليليها مباشرة الاعلان عن كافة النتائج في تمام الساعة التاسعة .

ونفى د. محمد عواد مدير عام التقويم والقياس في وزارة التربية اليوم السبت 30/7/2022 ، صحة قائمة "متداولة" للعشرة الأوائل في التوجيهي

وقال د. محمد عواد مدير عام التقويم والقياس في وزارة التربية " سأقدم استقالتي فورا حال ثبت أن هناك تسريب لأي علامة قبل الاعلان الرسمي.. وقد بحثنا هذه الأسماء ولا دقة لها مطلقاً .

ويشار الى ان ساعة واحد تفصلنا عن اعلان نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي 2022 .

وكانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت أمس الجمعة، عن نتائج الثانوية العامة للطائفة السامرية في فلسطين

وذكرت الوزارة، أنه جرى الاعلان عن النتائج من خلال اتصالات هاتفية للناجحين.

وأفادت بان عدد المتقدمين لامتحان الثانوية العامة من الطائفة السامرية 6 طلاب، نجحوا جميعاً، وجاءت معدلاتهم على النحو التالي:

95.3

93.6

93.4

87.7

80.4

74.4

وكان مدير إدارة المباحث العامة بالشرطة العميد نهاد الجعبري، أعلن الجمعة، أن إدارته في حالة استنفار تام لضبط أية حالات لإطلاق النار أو استخدام المفرقعات تزامناً مع إعلان نتائج الثانوية العامة المقررة صباح اليوم السبت.

وقال العميد الجعبري، في تصريح صحفي:"إنه سيكون انتشار مكثف لعناصر إدارته بدوائرها المختلفة منذ ساعات صباح اليوم السبت في جميع محافظات غزة، للحفاظ على أجواء السكينة والطمأنينة، وذلك بالتعاون مع شرطة المحافظات والإدارات المساندة والنيابة العامة.

وأكد الجعبري أنه سيتم توقيف أي مواطن يطلق النار في الهواء، وإحالته للنيابة العامة، ومصادرة السلاح المستخدم بشكل نهائي؛ نظراً لخطورة ذلك على حياة المواطنين وسلامتهم، فضلاً عن ترويع الآمنين.

وأهاب مدير المباحث العامة بالمواطنين إعلاء المسؤولية المجتمعية، والتعبير عن الفرح بالوسائل الآمنة والمشروعة دون تعريض حياة الآخرين للخطر أو ترويعهم.

وكان 87 الف و222 طالب وطالبة تقدموا إلى امتحانات الثانوية في فلسطين القدس والضفة وغزة وأيضا في لجان خارج فلسطين.

في حين تقدم: إن "38 ألف و244 طالب وطالبة تقدموا من غزة لامتحانات الثانوية العامة، موزعين على 225 لجنة امتحانية".