سعر صرف الدولار و العملات الأجنبية الأخرى مقابل الدينار الجزائري اليوم 30 يوليو 2022

أسعار العملات مقابل الدينار الجزائري في تعاملات اليوم السبت 30 يوليو 2022، يبحث الكثير من المتابعين عن أسعار صرف الدولار الأمريكي و العملات الأجنبية الأخرى في تعاملات اليوم السبت الموافق 30 يوليو 2022، لذلك يحرص فريق فلسطين اليوم الإخبارية على رصد أسعار العملات في مختلف الدول بشكل يومي، و في هذه المقالة نرصد لكم أسعار العملات مقابل الدينار الجزائري،

سعر اليورو اليوم في الجزائر

صعد سعر اليورو اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي ليسجل نحو 148.62 دينار للشراء، و148.65 دينار للبيع، مقابل 148.08 دينار للشراء، و148.15 دينار للبيع، في ختام تداولات أمس ، بحسب الموقع الرسمية لبنك الجزائر المركزي (bank-of-algeria.dz).

وتراجع سعر اليورو اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) هامشيا ليصل إلى 183.53 دينار للشراء، و185.57 دينار للبيع، مقابل 183.65 دينار للشراء، و185.69 دينار للبيع، عند إغلاق تداولات أمس، بحسب منصة "exchangerates247" لرصد أسعار العملات في الجزائر.

سعر الدولار والإسترليني اليوم في الجزائر

سجل سعر الدولار اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي نحو 145.62 دينار للشراء، و145.69 دينار للبيع، مقابل 146.09 دينار للشراء، و146.10 دينار للبيع خلال تعاملات أمس فيما جاء سعره لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بسعر 180 ديناراً للشراء، و182 ديناراً للبيع.

وصعد سعر الجنيه الإسترليني اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي ليصل إلى 177.22 دينار للشراء، و177.28 دينار للبيع مقابل 175.97 دينار للشراء، و176.05 دينار للبيع خلال تعاملات أمس، فيما سجل سعره لدى السوق الموازية (السوداء) نحو 219.03 دينار للشراء، و221.46 دينار للبيع، مقابل 218.88 دينار للشراء، و221.31 دينار للبيع خلال تعاملات أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

سجل سعر الريال السعودي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي نحو 38.78 دينار للشراء، و38.79 دينار للبيع، مقابل 38.89 دينار للشراء، و38.90 دينار للبيع خلال تعاملات أمس، فيما استقر سعره لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 47.92 دينار للشراء، و48.45 دينار للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي نحو 39.66 دينار للشراء، و39.67 دينار للبيع، فيما سجل سعره لدى السوق الموازية (السوداء) نحو 49.01 دينار للشراء، و49.55 دينار للبيع.

وعن سعر الدينار الكويتي مقابل الدينار الجزائري لدى البنك المركزي، فسجل نحو 473.90 دينار للشراء، و474.57 دينار للبيع، مقارنة بـ474.94 دينار للشراء، و475.61 دينار للبيع خلال تعاملات اليوم السابق، فيما جاء سعره لدى السوق السوداء بنحو 586.12 دينار للشراء، و592.63 دينار للبيع.