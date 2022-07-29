سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم السبت 30 يوليو 2022، يبحث الكثير من المتابعين عن أسعار العملات مقابل الليرة السورية بتعاملات اليوم السبت الموافق 30 يوليو 2022، لذلك يرصد فريق فلسطين اليوم الإخبارية لكم أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية في سوريا، حيث هبط سعر الدولار اليوم في سوريا مقابل الليرة بالسوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في سوريا

تراجع سعر الدولار اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 4160 ليرة للشراء، و4200 ليرة للبيع، مقابل 4170 ليرة للشراء، و4210 ليرة للبيع، خلال تعاملات أمس بحسب منصة "sp-today" لرصد أسعار العملات في سوريا لدى السوق السوداء.

سعر اليورو والإسترليني اليوم في سوريا

تراجع سعر اليورو اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، مسجلا 4225 ليرة للشراء، و4270 ليرة للبيع، مقابل 4247 ليرة للشراء، و4292 ليرة للبيع، أمس.

وهبط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 5038 ليرة للشراء، و5096 ليرة للبيع، مقابل 5063 ليرة للشراء، و5122 ليرة، أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 1106 ليرات للشراء، و1120 ليرة للبيع، مقابل 1109 ليرات للشراء، و1122 ليرة للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 1130 ليرة للشراء، و1144 ليرة للبيع، مقابل 1132 ليرة للشراء، و1146 ليرة للبيع، أمس.

وتراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا مقابل الليرة لدى السوق الموازية إلى نحو 13543 ليرة للشراء، و13699 ليرة للبيع، مقابل 13575 ليرة للشراء، و13730 ليرة للبيع، أمس.