سعر جرام الذهب عيار 21 و 24 في مصر بتعاملات اليوم السبت 30 يوليو 2022

أسعار الذهب مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 30 يوليو 2022، يرصد لكم فريق فلسطين اليوم الإخبارية أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت الموافق 30 يوليو 2022، حيث قفزت أسعار الذهب اليوم في مصر، بالتزامن مع ارتفاع النفيس عالميا.

ويتم تحديد سعر الذهب في مصر وفقا لعاملين؛ الأول السعر العالمي، والثاني سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق والعيارات، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام في المشغولات الذهبية) ما بين 30 و60 جنيها في مناطق الصاغة، فيما ترتفع عن ذلك لدى بعض التجار لتتراوح بين 120 و150 جنيها، فيما تقدر قيمة المصنعية على الجنيه الذهب بنحو 60 جنيها.

سعر الذهب اليوم في مصر

وزاد سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر إلى 1072 جنيها (56.65 دولار) مقابل 1058 جنيها (55.86 دولار)، أمس بحسب منصة "egypt.gold-price" المتخصصة في رصد أسعار الذهب.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر (الأكثر تداولا بالأسواق) ليصل إلى 937.86 جنيه (49.57 دولار) مقابل 925.87 جنيه (48.87 دولار)، أمس.

وصعد سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر إلى 803.88 جنيه (42.49 دولار) مقابل 793.6 جنيه (41.89 دولار)، أمس.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في مصر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 625.23 جنيه (33.05 دولار) مقابل 617.24 جنيه (32.58 دولار)، أمس.

سعر الأوقية والجنيه الذهب في مصر

وارتفع سعر أوقية الذهب اليوم في مصر إلى 33.334 ألف جنيه (1762 دولارا) مقابل 32.907 ألف جنيه (1737 دولارا)، أمس.

كما انتعش سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر (8 جرامات من عيار 21) إلى 7503 جنيهات (396.56 دولار) مقابل 7407 جنيهات (391.00 دولار)، أمس.

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب اليوم إذ واصل الدولار وعوائد السندات التراجع في أعقاب البيانات الاقتصادية الأمريكية مما يجعل المعدن الأصفر متجها لتسجيل أفضل أسبوع في ما يقرب من خمسة أشهر.