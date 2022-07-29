تردد قناة نون كيدز Noon TV Kids للأطفال 2022 على النايل سات، شهدت حركات البحث العالمية عمليات بحث واسعة عن تردد قناة نون كيدز 2022، و تعتبر قناة نون كيدز قناة عربية ترفيهية موجهة إلى الأطفال والأسرة، حيث تقدم مزيجاً من البرامج التعليمية والترفيهية الهادفة، و لذلك فإن فريق فلسطين اليوم الإخبارية يوضح لكم في هذه المقالة تردد قناة نون كيدز الجديد 2022، لكي تقوموا بضبطه على أجهزة الريسيفر الخاصة بكم.

تردد قناة نون كيدز Noon TV Kids للأطفال 2022 على النايل سات

بدأت قناة نون بثها التجريبي في عـام 2013، وتميزت بعرض الرسـوم المتحركة القديمة والجديدة بجودة عاليـة، ومنها ما يتم عـرض للمرة الأولى وحصريا على قناة نون، وذلك بالإضافة إلى عرض جميع كليبات للأطـفال من إنتاجها، وتقدم أيضًا العديد من الفقرات والمسابقات، وتبث القناة على مدار الساعة 24 ساعة يومياً وهي من القنوات المجانية التي تقدم دون تشفير.

كما ان القناة تقوم بتقديم الكثير من الفقرات والبرامج المتميزة التي تقدم عبر شاشتها، ويبحث عن القناة الكثير من أولياء الأمور والأطفال لأنها تعد من القنوات التي تنتشر بين العديد من قنوات الأطفال التي توجد في الوطن العربي بأكمله، ويتم توجيه العديد من البرامج المتنوعة والمتعددة التي تساعد على نشر الوعي والفكر الصحيح في العديد من الأنحاء، وأيضاً تعليم الأطفال الكثير من السلوكيات الصحيحة التي يتم تعليمها عبر القناة، لذلك فيبحث عن القناة جميع الأشخاص التي يريدون تعليم أبناءهم الكثير من السلوكيات الصحيحة، والقناة تقدم طوال اليوم دون توقف أو تشويش عليها.

تردد قناة نون كيدز Noon TV Kids للأطفال 2022 على النايل سات

تردد قناة نون كيدز على القمر الصناعي نايل سات

تم ضبط قناة نون كيدز الفضائية على التردد الجديد لعرض صورة وصوت أوضح. هنا تردد قناة نون كيدز ومعدل ترميزها واستقطابها لضبط مستقبلات المشاهدين.

التردد: 11648.

الاستقطاب: عمودي V.

الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 5/6.

أهم البرامج التي تقدمها قناة نون كيدز

تقوم قناة نون كيدز بتقديم باقة متنوعة ومُميزة من البرامج الشيقة والتي تهدف إلى إفادة الطفل وتعليمه و تنمية مهاراته الإبداعية والفكرية ، كما تقوم هذه البرامج ببث روح التعاون والمشاركة الفكرية والذهنية عند الأطفال وذلك يكون على مدار 24 ساعة يوميًا ومن أهم هذه البرامج :

برنامج المسابقات الرابح مين .

برنامج هوا نون .

برنامج النجم الصغير .

كما تقوم القناة بعرض باقة مُميزة ومفضلة عند الأطفال من الأفلام الكارتونية والرسوم المتحركة والانيميشن المميزة .

بالإضافة إلى وجود برامج تعليمية تهتم بتعليم الطفل القراءة والكتابة حتى تمهد له الطريق لحفظ القرآن الكريم و إتباع تعاليم رسولنا الكريم محمد ” صلى الله عليه وسلم ” و كذلك برامج لتعليم حروف اللغة العربية وقواعدها وكذلك اللغة الإنجليزية حتى يتمكن الطفل من كتابة إسمه باللغتين معًا ، فكل برامج قناة نون كيدز تهدف إلى تعليم الطفل القراءة والكتابة والعلوم المختلفة قبل إلتحاقه بالدراسة .

أجدد الأغاني على قناة نون كيدز

تهتم قناة نون كيدز بتقديم كل ما هو جديد ومميز لدى الأطفال لذلك فهي تقدم باقة مميزة من الأغاني والأناشيد المحبوبة والمفضلة لديهم مثل :

أغنية يابلادي .

أغنية الله على الصحبة .

أغنية عالروضة .

أغنية طيري طيري ياعصفورة .

أغنية هوا نوان أحلي .

أغنية ماما علمتنى .

أغنية طيرو على .

أغنية حبيبة بابا .