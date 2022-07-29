توقعات حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل.. استمرار تأثير الموجة الحارة على البلاد

توقع موقع طقس فلسطين أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة يوم غدٍ السبت 30 يوليو 2022، حيث تبقى أعلى من المعدلات السنوية العامة بنحو الخمسة درجات مئوية ويسود جو حار الى شديد الحرارة نهاراً خاصة في المناطق السهلية والغورية. مساءاً يصبح الجو لطيفاً في المناطق الجبلية ومزعجاً في بافي المناطق. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية.

أما يوم الأحد القادم فيكون الجو حاراً، و تبقى البلاد تحت تأثير الموجة الحارة الى شديدة الحرارة دون تغير يذكر على درجات الحرارة. مع بقائها أعلى من معدلاتها السنوية بخمسة درجات مئوية . ويسود جو حار جداً مع حرارة تصل الى منتصف الأربعينيات مئوية في المناطق الغورية.

و حذر خبراء الأرصاد بشدة من التعرض لأشعة الشمس من ساعات الصباح المتأخر وحتى ساعات العصر . مساءاً تنخفض الحرارة ويصبح الجو لطيفاً. الرياح تكون غربية.

و يبقى الجو حاراً الاثنين المقبل، و لن يطرأ تعير يذكر على درجات الحرارة مع استمرار تأثر فلسطين بالموجة الحارة متوسطة القوة مع تراجع طفيف على نشاطها . الحرارة قد تلامس منتصف الثلاثينيات مئوية كحد اقصى في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة وقت الظهيرة في المناطق الجبلية وأعلى من ذلك في المناطق السهلية والساحلية وبين بداية ومنتصف الأربعينيات مئوية في المناطق الغورية والبحر الميت. الرياح تبقى غربية الإتجاه.

و تبقى الأجواء الحارة مسيطرة على البلاد يوم الثلاثاء، و لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من المعدلات السنوية العامة بنحو الأربعة درجات مئوية ، وتكون الأجواء حارة نهاراً في كافة المناطق وخصوصاً في المناطق السهلية والغورية، وفي ساعات الليل تنكسر درجات الحرارة ليسود طقس معتدل ولطيف خصوصاً في الجبال، وتكون الرياح غربية الى جنوبية غربية .

و في يوم الأربعاء، يكون الجو حاراً، و لا يطرأ تغيير على درجات الحرارة وتبقى أعلى من المعدلات السنوية العامة بنحو ثلاثة الى أربعة درجات مئوية ، وتكون الأجواء حارة نهاراً في كافة المناطق وخاصة في المناطق السهلية والغورية، ومناطق البحر الميت والنقب . وليلاً تتراجع الحرارة بشكل واضج ليسود طقس معتدل ولطيف ومنعش تحديداُ في الجبال، وتكون الرياح غربية الى جنوبية غربية . والله تعالى أعلم.