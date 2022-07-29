منتخب فلسطين يفوز على سوريا في بطولة غرب آسيا للشباب لكرة الطائرة

فاز منتخبنا الوطني للكرة الطائرة للشباب، اليوم الجمعة، على نظيره السوري في الشوط الفاصل، خلال اللقاء الذي جمعهما على صالة مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية بالقطيف، لتحديد المراكز من 5 إلى 8 في البطولة.

وحسم منتخبنا الشوط الأول بنتيجة 25-23، قبل أن يتراجع أداء لاعبيه ليخسر الشوط الثاني بنتيجة 11-25 والشوط الثالث 22-25. واستعاد منتخبنا توازنه في الشوط الرابع وأنهاه بنتيجة 25-13، قبل أن يفوز بالشوط الفاصل 15-13.

وفي لقاء آخر، فازت الكويت على الإمارات بثلاثة أشواط مقابل شوط وحيد، لتواجه منتخبنا في لقاء تحديد المركزين الخامس والسادس، في حين تلعب الإمارات مع سوريا لقاء تحديد المركزين السابع والثامن.