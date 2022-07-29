الجهاد تحيي ذكرى الشهيد عويجان في نابلس

زار وفد من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي عائلة الشهيد القائد هاني محمد عويجان في البلدة القديمة بمحافظة نابلس، بمناسبة الذكرى الثامنة عشر لاستشهاده.

وأحيت عائلة الشهيد هاني عويجان وأصدقائه ورفاق دربه في حركة الجهاد الإسلامي، ذكرى استشهاده المباركة، وتعليق بوسترات للشهيد وشهداء جنين ونابلس.

وقال القيادي المحرر ماهر الأخرس في منزل عائلة الشهيد، إن هذه الزيارة هي إحياء لذكرى لشهيد هاني عويجان، والتي تأتي في ظل تصاعد المقاومة وتألقها، مشيراً إلى وحدة المقاومة بكل فصائلها وأجنحتها العسكرية، ولا يمكن أن ينكسر الشعب الفلسطيني بهذه الوحدة مهما طال الزمان بالمحتل الغاصب.

وأشاد القيادي الأخرس بأهالي نابلس الذين يقدمون الشهداء، أمثال عائلة الشهيد هاني، لافتاً إلى أن انتصارنا بهذه البيوت الكريمة وبركة دماء أبنائهم الشهداء والتي لن تنكسر إرادة أهلها الصلبة الصابرة المحتسبة المتمسكة بنهج المقاومة والتحرير.

وأكد الأخرس، أن نابلس جبل النار ستبقى شعلة أمام الاحتلال، وأن عدونا الوحيد على هذه الأرض هو المحتل الغاصب، ولن تنحرف بوصلتنا عنه أبداً، وسيبقى سلاحنا مشرعادآ بوجهه حتى التحرير بإذن الله.

بدورها شكرت عائلة الشهيد هاني عويجان، وفد حركة الجهاد وأصدقاء الشهيد على هذه الزيارة الطيبة، وإحياء ذكرى ابنهم وتجديد العهد والبيعة مع الشهداء وتمسكهم بخيار المقاومة والتحرير في الذكرى السنوية لاستشهاد نجلهم القائد في سرايا القدس.

يذكر أن الشهيد هاني عويجان القائد الميداني في سرايا القدس كان قد ارتقى شهيداً في 29 يوليو 2006،دم، بعد أن استهدفته قـوة صهيونية في البلدة القديمة.