شروط وطريقة التسجيل في برنامج سابك لتدريب المشغلين بالسعودية 2022

شروط وطريقة التسجيل في برنامج سابك لتدريب المشغلين في السعودية 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، شروط وكيفية التسجيل في سابك الخاص بتدريب المشغلين في المملكة العربية السعودية، خاصة بعد قد اعلان الجهات الحكومية في السعودية التي تقوم على رعاية وتنظيم عمليّة القُبول، والتي تهدف إلى زيادة تفوّق ومهارة المتقدّمين لتلك الوظائف وفق مجموعة من المعايير العالميّة، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم شروط وطريقة التسجيل في برنامج سابك لتدريب المشغلين في السعودية 2022.

شروط وطريقة التسجيل في برنامج سابك لتدريب المشغلين في السعودية 2022

نبذة عن سابك

وتعد شركة سابك من أشهر الشّركات السّعوديّة التي تقوم على رعاية وتأهيل الرّاغبين في التّوظيف، ليكونوا على مستوى عالٍ من التّأهيل لمُمارسة المهنة، حيث تقوم سابك على تقديم برامج للتدريب والتطوير الوظيفي في عدد واسع من المجالات والمسارات، التي تختلف ما بين مجالات صناعيّة ومسارات تقنيّة المعلومات والمشتريات والصحة، ومن الجدير بالذّكر أنّ مُعظم أسهم سابك تعود ملكيّتها إلى شركة أرامكو السّعوديّة التي تُعتبر من الشّركات العالميّة الرّائدة التي تُواكب أحدث أنظمة التطوّر والحداثة العالميّة، وقد أعلنت سابك عن فتح باب القُبول والتّسجيل للعام 2022 وفق مجموعة من الشّروط والمعايير الأساسيّة في القُبول.

شروط التسجيل في برنامج سابك في السعودية 2022

أعلنت شركة سابك عن باقة من شُروط ومعايير قُبول طلبات المشغلين، وجاءت أبرز تلك الشّروط في الآتي:

أن يكون المتقدم من أبناء المملكة العربيّة السعوديّة، وحاصل على جنسيّة المملكة. أن يكون المتقدّم حاصل على شهادة الدّراسة الثّانويّة في تخصص علوم الحياة، أو ما يُعادل تلك الشّهادة من شهادات التّعليم الأخرى في المملكة. أن يُحقّق المتقدّم المجموع التّراكمي الذي تمّ الإعلان على أن لا يقل عن 90 %. أن يكون المتقدّم ضمن الفئات العُمريّة التي تمّ الإعلان عنها، بحيث لا يزيد عمر المتقدّم عن (20 عام). أن لا يقل مجموع المتقدم عن (80%) في كلّ من المَواد الآتية: الرياضيات الكيمياء، الفيزياء، اللغة الإنجليزية. المُرور من جميع الاختبارات الشّخصيّة التي تقوم الجهات المعنيّة على اشتراطها في المقابلة الوظيفيّة. التحلّى باللياقة الطّبية التي تؤهّله لممارسة برامج التّدريب، والمهنة. الدخول إلى موقع الشركة الإلكتروني والاطّلاع على باقة الأسئلة المَطروحة ثمّ الإجابة عنها بدقة. أن يقوم بالتَّأكد من ملئ جميع البيانات بشكل صحيح وعدم ترك أي سؤال بدون إجابة.

المستندات المطلوبة للقبول في سابك 2022

إرفاق جميع المستندات التي تقوم الجهات على طلبها بعد تلقّي نتيجة القبول في الوظيفة، حيث يجب إرفاق عدد من الأوراق المطلوبة في المقابلة الشخصية الأولى حتَّى يتم الاطلاع عليها، وتشمل: إرفاق صورة عن بطاقة الأحوال المدنيّة سارية المفعول. إرفاق الشهادة الأصلية التي تحتوي على مجموع درجات المرحلة الثانوية. إرفاق جواز سفر ساري (لمدة عام على الأقل)، وذلك للمتقدمين من البعثات الخارجية. إرفاق صورة أصلية من سجل جهاز الأسرة للوالد. إرفاق صورة بتاريخ حديث للمتقدم على أن تكون هذه الصورة مكشوفة الرأس.

طريقة التسجيل في سابك تدريب المشغلين 2022

الذّهاب إلى الموقع الإلكتروني لشركة سابك بشكل مُباشر

الذّهاب مع خيارات الموقع عبر خيار “تسجيل”.

الانتقال للصفحة التي جرى تخصيصها لإدخال البيانات الشّخصية وإكمال إجراءات التسجيل.

كتابة البيانات المطلوبة في الحُقول المُخصّصة لكلّ منها بدقّة ووضوح.

نقوم على إنشاء كلمة مرور جديدة لحساب المتقدّم.

النّقر على خيار “موافق”.

النّقر على خيار “الموافقة” لتلقي المعلومات عن منتجات سابك وخدماتها.

الضّغط على المربع الخاص بالتَّأكد من أن المستخدم ليس روبوت.

النّقر على خيار “تسجيل” في خانة الوظائف.

ميزات التسجيل في برنامج سابك لتدريب المشغلين

ضمان حُصول المتقدم على تغطية طبيّة شاملة للموظّف.

وضع مكافأة ماليّة مميزة للموظّفين في نهاية الشّهر.

توفير سكن أو بدل سكن بما يتوافق مع نظام الشركة وبما يتوافق مع لسياستها وطريقة سَيرها.

توفير جميع متطّلبات النّقل، حيث تقوم على توفير وسائل لنقل الموظف إلى مكان سكنه.

تتكفّل بنقل الموظّف من مكان سكنه إلى محل عمل الشركة بالاتفاق مع الشركة.

نظام الدرجات للقبول في برنامج سابك 2022

أن يكون الطّالب حاصل على مجموع (80%) في المواد العلمية، وتشمل كلّ من: الفيزياء والكيمياء والرياضيات.

كذلك يتوجّب على الطّالب أن يكون حاصل في أقل تقدير على ما نسبته (75%) في اختبارات الكليات العملية.

يتوجّب على المتقدّم المُرور من اختبار القدرات بمجموع (80%) كذلك يُشترط أن يكون الطّالب قد حصل على النّجاح في اللغة الإنجليزية بنسبة لا تقل عن (80%).

أن يكون الطّالب حاصل على معدل تراكمي لا يقل (90%).

رابط التوظيف في سابك 2022