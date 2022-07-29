محدث إعلان نتائج الثانوية العامة للطائفة السامرية في فلسطين

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الجمعة، عن نتائج الثانوية العامة للطائفة السامرية في فلسطين.

وذكرت الوزارة، أنه جرى الاعلان عن النتائج من خلال اتصالات هاتفية للناجحين.

وأفادت بان عدد المتقدمين لامتحان الثانوية العامة من الطائفة السامرية 6 طلاب، نجحوا جميعاً، وجاءت معدلاتهم على النحو التالي:

95.3

93.6

93.4

87.7

80.4

74.4

وكان رئيس الحكومة د. محمد اشتية، قد صرح قبل أيام بأنه "على ضوء مناشدة أهلنا من الطائفة السامرية بخصوص نتائج الثانوية العامة وحرمة يوم السبت، سيتم تزويدهم بنتائج الامتحان بالطريقة المناسبة بما يحترم حرمة السبت".

واضاف رئيس الوزراء أن عدد الطلبة السامريين المتقدمين لامتحان الثانوية العامة ٦ طلاب، متمنين لهم التوفيق.