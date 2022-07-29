إعلان نتائج الثانوية العامة للطائفة السامرية في فلسطين

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الجمعة، عن نتائج الثانوية العامة للطائفة السامرية في فلسطين.

وذكرت الوزارة، أنه جرى الاعلان عن النتائج من خلال اتصالات هاتفية للناجحين.

ووفق المصادر المحلية، فقد حصل كافة طلبة الثانوية العامة من الطائفة السامرية على معدلات مرتفعة.

وكان رئيس الحكومة د. محمد اشتية، قد صرح قبل أيام بأنه "على ضوء مناشدة أهلنا من الطائفة السامرية بخصوص نتائج الثانوية العامة وحرمة يوم السبت، سيتم تزويدهم بنتائج الامتحان بالطريقة المناسبة بما يحترم حرمة السبت".

واضاف رئيس الوزراء أن عدد الطلبة السامريين المتقدمين لامتحان الثانوية العامة ٦ طلاب، متمنين لهم التوفيق.