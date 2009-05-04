بيرس يرغب في تسليم مواقع مسيحية في إسرائيل إلى الفاتيكان

فلسطين اليوم-القدس المحتلة

حث الرئيس الإسرائيلي شمعون بيرس حكومة الاحتلال على أن تسلم الفاتيكان الأماكن المقدسة المسيحية الرئيسية ، وهو ما يعارضه وزير الداخلية الاسرائيلي ايلي يشاي.

ويطالب الفاتيكان اسرائيل منذ فترة طويلة لنقل السيادة على مواقع مسيحية رئيسية في القدس المحتلة.

وتعهدت وزارة الداخلية بالاحتفاظ بهذه المواقع.

وقال المتحدث باسم يشاي "ان هذا الامر يخضع لسلطة الوزير، وانه غير مستعد لنقل السيادة الإسرائيلية حتى ولو كانت رمزية فقط" .

ويضغط بيرس على الحكومة للموافقة على تسليم الفاتيكان ستة مواقع دينية ، ومنها كنيسة البشارة في الناصرة والجثمانية وجبل طابور وغيرها وكنسية قريبة من شاطيء الجليل وغيرها من المواقع.

ووفقا لما ذكره راديو الجيش، فإن بيرس يضغط على يشاي للتنازل عن هذه المواقع.

أما وزير السياحة الاسرائيلي، فقال "اذا كنا على يقين من أن هذه الهدية العظيمة إلى العالم المسيحي يحقق الملايين من الحجاج المسيحيين هنا ، فسيكون لدينا سبب وجيه للتفكير ولكن بما أننا لسنا على يقين من أن هذا لن يحدث ، لماذا ينبغي لنا توزيع الهدايا؟"

وسيلقي النزاع بين القدس والكرسي الرسولي بظلاله الاسبوع المقبل خلال زيارة البابا بنديكتوس السادس عشر الى الاراضي المقدسة .