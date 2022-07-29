عشرت الإصابات برصاص الاحتلال خلال مواجهات في مدن الضفة

أصيب عدد من المواطنين، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب نابلس، وكفر قدوم.

وفي نابلس، أفاد الهلال الأحمر، بأن مواطنين أصيبا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إضافة لإصابة 15 آخرين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال المواجهات التي اندلعت في بيتا وبيت دجن.

وفي كفر قدوم، أصيب 11 شابا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بينهم صحفي، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وأفاد الناطق الإعلامي باسم إقليم قلقيلية مراد شتيوي بأن قوات الاحتلال اعتدت على المشاركين في المسيرة، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط بكثافة، ما أدى لإصابة 11 شابا بينهم المصور الصحفي عبد المجيد عدوان.

وفي سلفيت، أدى مواطنون، صلاة الجمعة، على أراضيهم المهددة بالاستيلاء عليها من قبل الاحتلال، غرب بلدة ديراستيا بمحافظة سلفيت.

وقال رئيس بلدية ديراستيا معاذ سلمان: "اليوم انتصرت إرادة الشعب الفلسطيني على عنجهية قوات الاحتلال والمُستوطنين، وتم فتح الطريق الزراعي أمام المزارعين غرب البلدة"، مُشددا على ضرورة تواجد المزارعين في أراضيهم.