مصر تعلن وصول الصادرات الزراعية إلى مستوى قياسي

أعلن وزير الزراعة المصري السيد القصير أن صادرات مصر الزراعية تتجاوز 4.1 مليون طن بزيادة لأول مرة عن نفس الفترة من العام السابق ‏2021.

وأوضح أن الصادرات المصرية بلغت أكثر من 4.1 مليون طن بزيادة لأول مرة عن نفس الفترة من العام السابق ‏2021 سواء من حيث الكمية أو القيمة وأضاف أنه رغم أزمة جائحة كورونا التي أربكت حركة التجارة والنقل الدولي وكذلك الأزمة الروسية الأوكرانية والتي تسببت في نقص صادرات بعض السلع إلا أن جهود الدولة المصرية ساهمت في تعويض النقص والاتجاه إلى زيادة صادرات بعض السلع الأخرى من خلال فتح الأسواق الجديدة والتوسع في منظومة التكويد والمتابعة وتطوير الحجر الزراعي.

وأشار إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البصل الطازج، عنب، الطماطم الطازجة، البطاطا، الفراولة، الفاصوليا الطازجة والجوافة، الثوم، البطيخ. حيث بلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليون و 610 ألف 773 طن، بالإضافة إلي تصدير 828 ألف 635 طن البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 239 ألف و680 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل العنب على المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 128 ألف و570 طن، في حين احتلت الفاصوليا على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 95 ألف و 403 طن، بينما احتلت صادرات مصر من البطاطا على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 42 الف و460 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الطماطم على المركز السابع بإجمالي 32 الف و902 طن، يليها في المركز الثامن الثوم بإجمالي 21 الف و 185 طن، بينما حصلت الفراولة على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 19 الف و 425 طن، بينما حصل البطيخ على المركز العاشر في الصادرات الزراعية المصرية بإجمالي كمية بلغت 8234 طن، وحصلت الجوافة على المركز الحادي عشر في الصادرات الزراعية بإجمالي كمية بلغت 7015 طن.