حماس: استشهاد أبو عليا جريمة بشعة تكشف عن وجه الاحتلال الإجرامي

اعتبرت حركة حماس، أن استشهاد الفتى أمجد أبو عليا برصاص الاحتلال جريمة جديدة بشعة يرتكبها الاحتلال الصهيوني في قرية المغير شرق رام الله، مشيرة إلى أنها تكشف عن وجه الاحتلال الإجرامي وحقيقة عدوانه المتصاعد وهمجيته بحق شعبنا.

وقال الناطق باسم حماس، عبد اللطيف القانوع، إن عدوان الاحتلال وجرائمه المتصاعدة في الضفة الغربية والقدس المحتلة لن تثني شعبنا عن الدفاع عن أرضه ومقدساته ولن تفلح في كسر شوكته.

وأضاف القانوع، ان جرائم الاحتلال وقطعان مستوطنيه يجب أن تقابل بالمواجهة الشاملة والمفتوحة مع المحتل الصهيوني واستدامة الاشتباك معه.

وتابع: "نشد على أيادي أهلنا في قرية المغير الذين تصدوا للاحتلال الصهيوني وواجهوا اقتحامه وعدوانه وندعو جماهير شعبنا في أرجاء الضفة للالتحام مع بعضهم والتصدي للاحتلال وجرائمه".