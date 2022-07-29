بالصور الجهاد تقيم صلاة الجمعة أمام مقر الصليب بغزة دعمًا للأسير "عواودة"

أقامت حركة الجهاد الإسلامي، خطبة وصلاة الجمعة اليوم أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة، دعماً وإسناداً للأسير خليل عواودة المضرب عن الطعام منذ 139 يوماً.

وخلال خطبة الجمعة، قال القيادي في حركة الجهاد، توفيق قنيطة، إن الأسرى في سجون الاحتلال هاجروا لتحرير أرضهم و دفاعاً عن قضيتهم، وفارقوا أهلهم وأموالهم وديارهم، في سبيل ذلك.

وأضاف: الأسرى رمز عزتنا و كرامتنا وهم عناوين الصبر والصمود" موجهاً التحية للأسير رائد ريان الذي انتصر بصموده و أمعائه الخاوية على منظومة الأمن الصهيونية.

وتابع قنيطة: نحن على موعد قريب مع انتصار الأسير خليل عواودة رغم محاولات العدو المستمرة لإفشال إضرابه..ربما تنهار القوى البدنية و الجسدية، وهذا ما يعيشه اليوم الأسير العواودة، لكن هيهات أن تنتزع عزيمة من أحسن التوكل على الله".

وشدد على ضرورة توسيع دائرة التضامن مع الأسرى، لدعمهم ورفع معنوياتهم.































