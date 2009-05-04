القاهرة تقترح على الرياض تجميد موسم العمرة لمحاصرة إنفلونزا الخنازير

فلسطين اليوم-وكالات

كشف وزير الصحة المصري، حاتم الجبلي، أنه سيبحث مع السعوديين إمكانية تأجيل موسم العمرات لمكة المكرمة، لمدة أسبوعين أو ثلاثة، خوفا من انتشار مرض "إنفلونزا الخنازير". ويشار إلى أن موسم السفر لمكة المكرمة والمدينة المنورة، لأداء العمرة، يستقطب في مثل هذا الوقت من كل عام مئات الألوف من المصريين.

وأوضح الجبلي، في تصريحات صحفية، الاثنين (4/5) أنه سيبحث تأجيل العمرات عند المشاركة في الاجتماع الطارئ للمكتب التنفيذي لوزراء الصحة العرب غدا الثلاثاء (5/5) بالرياض، مشيرا إلى أنه سيطلب التأجيل "إلى أن تهدءا الأحوال وتتضح الصورة بالنسبة لانتشار أنفلونزا الخنازير، خاصة وأن كل من يؤدى العمرة والحج معرضا للاصابة بالأنفلونزا البشرية".

وشدد وزير الصحة المصري، على أهمية إتباع التعاليم الصحية السلمية، والبعد عن الأماكن المزدحمة عند تأدية العمرة، وطالب المعتمرين باستخدام القناع الواقي والمطهرات وغسل الأيدي، واستعمال سجادة الصلاة الخاصة بكل معتمر أثناء الصلاة، وأيضا عند الصلاة في الجوامع والمساجد.

وكانت الخارجية المصرية قد أصدرت أمس تعميما على المعتمرين، شددت فيه على ضرورة ارتداء القناع الواقي، وتوخي الحذر، للحد من انتشار المرض في المناطق المزدحمة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.