"الجهاد" تستقبل ابنها المحرر "كميل" في جنين

شارك وفد من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي في استقبال ابنها الأسير المحرر بلال كميل، من كوادر الحركة في بلدة قباطية قضاء جنين.

وأفرج عن الأسير كميل مساء الخميس بعد انتهاء مدة محكوميته البالغة عامآ في الاعتقال الإداري، وكان قد تعرض للاعتقال بتاريخ 31-7-2021م، أثناء مروره على حاجز عسكري قرب قرية مسلية جنوب جنين.

وقدم وفد الحركة التهنئة للأسير المحرر كميل بحريته وسلامة الإفراج عنه، متمنين الإفراج العاجل والقريب عن جميع الأسرى في السجون والمعتقلات الصهيونية.

يشار إلى أن المحرر بلال كميل أسير سابق وأمضى ما يقارب 6 سنوات في سجون الاحتلال على عدة فترات.